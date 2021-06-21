Аскар Мамин выступил с отчетом о работе правительства на совместном заседании палат парламента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин на совместном заседании депутатов обеих палат парламента выступил с отчетом о работе правительства в 2020 году и предпринимаемых мерах по дальнейшему развитию экономики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Глава правительства отметил, что по итогам 2020 года основным фактором стабильности экономики Казахстана стал реальный сектор. Несмотря на неопределенность в мировой и региональной экономиках, обрабатывающая отрасль показала рост на уровне 3,9%.

Впервые с 2004 года доля обрабатывающей промышленности (13,1%) превысила долю горнодобывающей промышленности в ВВП (12,5%). Динамичным ростом отличились фармацевтика с увеличением на 47%, готовые металлические изделия – на 20%, машиностроение – на 16%, в том числе автомобилестроение – на 53%, производство вагонов и локомотивов – на 39%.

Ввод жилья по стране вырос на 16,8%, составив 15,3 млн кв. м, что обеспечило уверенный рост в строительстве (11,2%) и позволило Казахстану занять первое место среди стран СНГ по вводу нового жилья на человека. В сельском хозяйстве наблюдался наибольший рост среди стран ЕАЭС, а также самый высокий показатель за последние 7 лет.

Золотовалютные резервы РК выросли на 23,1% до $35,6 млрд. Положительное сальдо внешней торговли составило $8,9 млрд.

В рамках индустриализации национальной экономики, в 2020 году реализован 201 проект на сумму 916 млрд тенге. Наибольшее количество проектов реализовано в АПК, металлургии, стройиндустрии, машиностроении, химической промышленности. Это позволило создать 19 тыс. постоянных рабочих мест.

В условиях действия режима чрезвычайной ситуации и ограничительных мер в период пандемии для сохранения социально-экономической стабильности в 2020 году были приняты и реализовано три пакета антикризисных мер. Это срочные меры по поддержке населения и бизнеса, оперативные меры по сохранению социально-экономической устойчивости, Комплексный план по восстановлению экономического роста.

Принят Закон по вопросам восстановления экономического роста, который включал поправки в 14 кодексов и 71 закон по 9 направлениям. Существенно расширены инструменты льготного кредитования МСБ. Увеличено финансирование оборотного капитала. Предоставлены рефинансирование кредитов на льготных условиях, а также отсрочки по кредитам. Приняты меры по налоговому стимулированию для пострадавших отраслей.

Мерами занятости было охвачено 1,4 млн казахстанцев. Проведена индексация размеров пенсий и государственных пособий на 10–12%. Обеспечено повышение оплаты труда учителям на 25%, медицинским работникам, а также сотрудникам культуры и архивного дела – на 50%, сотрудникам правоохранительных и специальных служб – от 30% до 70%.

«Несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию в стране, нами исполнены все социальные обязательства перед населением», – сказал Аскар Мамин.

По итогам 5 месяцев этого года ВВП Казахстана вырос на 1,6%. При этом обеспечен рост во всех отраслях экономики. Основными драйверами стали обрабатывающая промышленность (7,2%), в том числе машиностроение (21,1%), химическая промышленность (9,8%), фармацевтика (25,7%) и легкая промышленность (5,5%).

Обеспечены высокие темпы роста в строительном секторе (11,3%) и вводе в эксплуатацию жилья (12,5% или 4,6 млн кв. м). Стабильные темпы роста наблюдаются в сельском хозяйстве (3,1%).

Рост инвестиций в основной капитал составил 25,5% без учета горнодобычи.

Второй месяц подряд наблюдается усиливающаяся положительная динамика в секторе услуг – торговле (6,7%), связи (11,6%), операции с недвижимым имуществом (1,3%), финансовой и страховой деятельности (1,6%).

Премьер-министр отметил, что перед правительством поставлена задача обеспечить по итогам 2021 года экономический рост на уровне 3,5–4%, а также охватить мерами занятости 1,2 млн человек. Это позволит повысить реальные доходы населения на 5%. Поставлена цель реализовать 415 инвестиционных проектов на общую сумму 8 трлн тенге. Планируется ввод в эксплуатацию 17 млн кв. м жилья, строительство 200 школ и открытие 30 медицинских учреждений, ремонт и строительство 6 тыс. км автодорог.

«Перед нами стоит задача по дальнейшему укреплению достигнутых показателей и преодолению новых вызовов социально-экономического развития», – подчеркнул Аскар Мамин.