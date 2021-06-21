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Аскар Мамин выразил благодарность сотрудникам системы здравоохранения

Автор:  
Серик Сабеков
21 Июня 2021, 12:13
Аскар Мамин выразил благодарность сотрудникам системы здравоохранения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин выразил благодарность сотрудникам системы здравоохранения, принимавших непосредственное участие в самоотверженной борьбе с пандемией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях недопущения перебоев с лекарственным обеспечением сформирован двухмесячный запас препаратов по 38 позициям для лечения COVID-19 на сумму более 6 млрд тенге для охвата 60 тыс пациентов в месяц», – сказал Аскар Мамин, выступая на совместном заседании палат парламента РК.

Глава Камина сообшил, что мощность ПЦР-тестов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в 3,8 раза до 123 тыс тестов в сутки.

«В прошлом году были установлены дополнительные выплаты медицинским работникам за особые условия труда в период пандемии. В целом, хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам системы здравоохранения – врачам, медработникам и персоналу, принимавшим непосредственное участие в самоотверженной борьбе с пандемией», – резюмировал Аскар Мамин.

Премьер-министр РК   Здравоохранение  
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