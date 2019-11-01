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Аскар Мамин встретится с Президентом Узбекистана

1 Ноября 2019 10:04
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Аскар Мамин встретится с Президентом Узбекистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 2 ноября 2019 года Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин примет участие в заседании Совета глав правительств государств-участников Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте (Республика Узбекистан). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера.

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В Ташкенте состоится встреча Премьер-Министра Казахстана Аскара Мамина и Президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва.

На повестке заседания СГП ШОС – актуальные вопросы и перспективы дальнейшего взаимодействия государств-членов ШОС в торгово-экономической и инвестиционной сферах. По итогам планируется подписание ряда документов в области торговли, сельского хозяйства, экологии, цифровизации, транзита и транспорта.

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Ключевые слова: Правительство РК, Премьер-министр РК, Узбекистан,
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