Аскар Мамин встретился со старшим министром Сингапура Тео Чи Хином

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел встречу с находящимся с визитом в Казахстане Старшим Министром и Министром – координатором по национальной безопасности Республики Сингапур Тео Чи Хином, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Стороны обсудили вопросы развития инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, в том числе перспективы взаимодействия двух стран в формате ЕАЭС-Сингапур после ратификации соглашения о свободной торговле, подписанного между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром 1 октября т.г. в г. Ереване.

«Первый Президент Нурсултан Назарбаев всегда уделял большое внимание сотрудничеству с Сингапуром и лично дружил с Премьер-Министром Ли Куан Ю, благодаря чему отношения между двумя странами успешно развиваются. Глава государства Касым-Жомарт Токаев, придерживаясь преемственности во внешней политике, также уделяет большое внимание эффективному развитию сотрудничества с Сингапуром», - сказал А. Мамин.

Казахстан является крупнейшим торгово-экономическим партнером Сингапура в Центральной Азии, двусторонний товарооборот с которым по итогам 2018 года превысил $520 млн. По состоянию на июнь т.г. объем прямых иностранных инвестиций из Сингапура в казахстанскую экономику увеличился почти в три раза – с $28,5 млн до $80,7 млн.

Глава Правительства призвал сингапурскую сторону к активному расширению своего присутствия в Международном финансовом центре «Астана», налаживанию тесных связей между деловыми кругами двух стран и участию в инвестиционных проектах по модернизации транспортной и жилищной инфраструктуры Казахстана.

Премьер-Министр подчеркнул, что обеспечение роста объема прямых иностранных инвестиций и торговли является одним из приоритетных направлений деятельности Правительства Казахстана.

Глава Правительства пригласил представителей Сингапура принять участие в предстоящей в июне 2020 года в г. Нур-Султане 12-ой Министерской конференции Всемирной торговой организации.