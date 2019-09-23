Аскар Мамин встретился со спикерами парламентов Европы и Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел двусторонние переговоры со спикерами парламентов Черногории, Словакии, Северной Македонии, Молдовы, Омана, Катара и Непала, которые прибыли в Нур-Султан для участия в 4-ом совещании спикеров парламентов стран Европы и Азии «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

На встречах с президентом Скупщины Черногории И.Брайовичем, председателем Ассамблеи Северной Македонии Т.Джафери и председателем Национального Совета Словакии А.Данко обсуждены вопросы развития сотрудничества в туристической, сельскохозяйственной, транспортной сферах, в том числе путем создания совместных производств и расширения использования странами Балканского полуострова и Центральной Европы транзитно-транспортного потенциала Казахстана для выхода на рынки Китая и государств Юго-Восточной Азии.









В ходе бесед с председателями Консультативных Советов Султаната Оман Х.Х.Нассер Аль-Мауали и Государства Катар – Ахмадом Бен Абдаллой Бен Заидом Аль-Махмудом – отмечено наличие большого потенциала развития инвестиционного сотрудничества в нефтегазовой, горно-металлургической и туристической отраслях.









На переговорах со спикером Палаты представителей Парламента Непала Кришной Бахадур Махарой обсуждены состояние и перспективы реализации конгломератом «CG Corp Global» инвестиционных проектов по развитию туристического кластера в Шымкенте.





На встрече с председателем Парламента Молдовы З.Гречаный подчеркнута необходимость придания импульса торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству двух стран, в том числе путем возобновления работы Межправительственной комиссии и организации бизнес-форума для предпринимателей Казахстана и Молдовы.



