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Аскар Мамин встретился с зарубежными экспертами в области инноваций и цифровизации

30 Января 2020 16:20
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Аскар Мамин встретился с зарубежными экспертами в области инноваций и цифровизации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел встречи с представителями зарубежных деловых, правительственных и экспертных кругов в области цифровизации и инноваций, прибывшими в Алматы для участия в форуме «Digital Almaty: цифровое будущее глобальной экономики», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

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На встрече с директором по трансформации правительства «Amazon Web Services» Л.Максвеллом Глава Правительства призвал руководство «Amazon Web Services» к развитию сотрудничества по подготовке кадров с Astana IT University, а также реализации проектов на базе Astana IT Hub.


В ходе переговоров с директором Государственной цифровой службы Великобритании К. Фергюсоном рассмотрены вопросы обмена опытом по цифровизации сферы оказания государственных услуг, налоговой системы, интеграции информационных систем государственных органов, а также подготовки и повышения квалификации IT-специалистов.


На встрече со старшим советником по инновациям Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) К. Фабианом обсуждены перспективы открытия в Казахстане регионального хаба ЮНИСЕФ по реализации инициативы GIGA, направленной на обеспечение среднеобразовательных школ высокоскоростным доступом к интернету и развитию инновационных стартапов.


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Ключевые слова: Премьер-министр РК, Цифровой Казахстан,
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