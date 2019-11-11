Аскар Мамин встретился с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках рабочего визита в Турецкую Республику провел переговоры с Президентом Реджепом Эрдоганом и Вице-Президентом Фуатом Октаем, принял участие в 11-ом заседании Казахстанско-турецкой межправительственной экономической комиссии и открытии двустороннего бизнес-форума, а также встретился с капитанами турецкого бизнеса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера РК.

«Сотрудничество между нашими странами динамично развивается во всех сферах, заложена основа для вывода двусторонних отношений на качественно новый уровень. Первый Президент Казахстана – Елбасы Н.Назарбаев и Глава государства К.Токаев рассматривают Турцию как одного из ключевых и стратегических партнеров Казахстана», - сказал А. Мамин на встрече с Р.Эрдоганом в Анкаре.





В Казахстане зарегистрировано свыше 4200 компаний с участием турецкого капитала, которые широко представлены в энергетическом, транспортном, агропромышленном, машиностроительном секторах, инфраструктурном строительстве и других сферах. По итогам 9 месяцев т.г. двусторонний товарооборот достиг $2,3 млрд, что на 68% больше показателя за аналогичный период 2018 года. Как ожидается, к концу т.г. объем двусторонней торговли превысит $3 млрд. В настоящее время пул прорабатываемых и реализуемых совместно с турецкой стороной инвестиционных проектов превышает $6 млрд.

В ходе переговоров обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, сельскохозяйственной и других сферах.

А. Мамин посетил монумент Первого Президента РК – Елбасы Н.Назарбаева, возложил цветы к мавзолею Ататюрка и совместно с Р.Эрдоганом посадил деревья в рамках проводимой в Турции экологической кампании «Дыхание в будущее». Глава Правительства также ознакомился с деятельностью Торгово-промышленной палаты ТР, включая работу по цифровизации государственных органов Турции.





В Стамбуле Премьер-Министр РК А. Мамин совместно с Вице-Президентом ТР Ф.Октаем принял участие в 11-ом заседании Казахстанско-турецкой межправительственной экономической комиссии.

По итогам мероприятия принят План совместных действий, состоящий из 65 пунктов в таких сферах, как торговля и инвестиции, промышленность, транспорт, образование, здравоохранение, туризм и др. Кроме того, подписаны межправительственное соглашение о международных комбинированных перевозках грузов, протокол действий к совместной экономической программе «Новая Синергия» на 2019-2021 годы, а также меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции РК и Министерством торговли ТР, направленный на развитие сотрудничества по продуктам категории «халал».

А. Мамин и Ф.Октай открыли Казахстанско-турецкий бизнес-форум с участием около 500 представителей турецких и 100 казахстанских деловых кругов. В рамках форума подписаны 18 документов на общую сумму $1,5 млрд, предусматривающих реализацию совместных проектов в инфраструктурной, индустриальной, транспортно-логистической сферах, здравоохранении, обмене опытом в государственно-частном партнерстве, развитии финансового рынка и др.





В частности, достигнуты договоренности об открытии в Казахстане производств гофрокартонных упаковок, лакокрасочной продукции, индустриальной зоны «Актобе-Гебзе», инфраструктурном развитии города Туркестан, а также строительстве университетских клиник в Алматы и Караганды, многопрофильных больниц в Кокшетау, Кызылорде, Актау, Атырау, Актобе, Таразе, диагностических центров в Шымкенте и Актобе.





Премьер-Министр Казахстана встретился с руководителями 41 крупнейших компаний Турции – действующих и потенциальных инвесторов в экономику РК. Аскар Мамин провел с капитанами турецкого бизнеса как двусторонние переговоры, так и общую встречу в формате «круглого стола». Глава Правительства призвал турецких бизнесменов внести вклад в возрождение и развитие г.Туркестана как культурно-духовного центра тюркского мира.

В рамках визита в Турцию А. Мамин также посетил город Кайсери, где ознакомился с функционирующей с 2018 года городской больницей, которая стала первым проектом в сфере здравоохранения Турции, реализованным по модели государственно-частного партнерства.



