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Аскар Мамин встретился с министром внешней торговли Финляндии

Редактор:  
Ринат Дусумов
14 Мая 2021, 16:14
Аскар Мамин встретился с министром внешней торговли Финляндии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел встречу с министром внешней торговли и содействия международному развитию, депутатом Парламента Финляндской Республики Вилле Скиннари. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической сферах, образовании, здравоохранении, цифровизации, развитии зеленой экономики и охраны окружающей среды.

За последние 15 лет Финляндия инвестировала в экономику Казахстана $366 млн. По итогам I квартала т.г. товарооборот между странами вырос в 3,4 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составив $111,2 млн.

Глава Правительства отметил наличие большого потенциала для дальнейшего наращивания объемов двусторонней торговли и реализации совместных инвестиционных проектов в сферах цифровых технологий, АПК, переработки отходов и развития зеленой экономики.

В 2020 году несмотря на пандемию, объем железнодорожных перевозок грузов в контейнерах по сообщению «Финляндия – Китай» транзитом через территорию Казахстана достиг 5,2 тыс. ДФЭ, что на 11% больше чем в 2019 г. В I квартале т.г. данный показатель, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, вырос на 10%, составив 738 ДФЭ.

Во встрече приняли участие министры экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности — Багдат Мусин, индустрии и инфраструктурного развития — Бейбут Атамкулов, а также посол РК в Финляндии Жанна Сартбаева.

В рамках визита В. Скиннари в Казахстан подписаны протокол 11-го заседания казахстанско-финской межправительственной комиссии, предусматривающий углубление сотрудничества в таких сферах, как торговля, финансы, энергетика, транспорт, АПК, образование, здравоохранение, рациональное использование лесных и водных ресурсов.

Кроме того, подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК, компанией «KaukoInternational Oy Ltd» и Казахско-финским технологическим центром, предусматривающий укрепление и развитие взаимодействия в сферах экологии, лесного и рыбного хозяйства, переработки отходов и управления водными ресурсами.


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