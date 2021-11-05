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Аскар Мамин встретился с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии по вопросам экономики и торговли

5 Ноября 2021 12:58
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Аскар Мамин встретился с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии по вопросам экономики и торговли

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В столице Кыргызстана Премьер-Министр РК Аскар Мамин встретился с исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам экономики и торговли Валдисом Домбровскисом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Планируется, что в ходе встречи стороны обсудят вопросы сотрудничества Европейского союза и стран - Центральной Азии.

Отметим, что сегодня в столице Кыргызстана городе Бишкек состоится первый Международный экономический форум «Европейский союз - Центральная Азия» («ЕС-ЦА.

Ожидается, что эта встреча на высоком уровне станет первой в серии мероприятий, которые пройдут в странах Центральной Азии в ближайшие годы в рамках Стратегии ЕС по Центральной Азии, принятой в 2019 году. Укрепление экономических связей между Европейским союзом и Центральной Азией является одним из приоритетов стратегии.


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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Евросоюз   #Аскар Мамин  
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Автор:

Серик Сабеков

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