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Аскар Мамин встретился с главой французской атомной компании «Orano»

Редактор:  
Ринат Дусумов
13 Мая 2021, 17:58
Аскар Мамин встретился с главой французской атомной компании «Orano»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел встречу с председателем совета директоров «Orano» Клодом Имовеном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

К. Имовен представил главе Правительства планы дальнейшего развития деятельности в РК казахстанско-французского совместного предприятия «КАТКО» по разведке, добыче и переработке природного урана на месторождениях Мойынкум и Торткудук в Созакском районе Южно-Казахстанской области.

А. Мамин подчеркнул важность инвестирования «КАТКО» в научные разработки по переработке урана в РК, применения современных экологически чистых технологий, обеспечения соблюдения высоких стандартов в области охраны здоровья и безопасности труда, проведения мероприятий по развитию социальной инфраструктуры Туркестанской области, а также повышению качества человеческого капитала.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Франция  
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