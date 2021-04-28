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Аскар Мамин встретился с главой «Arcelor Mittal» Лакшми Митталом

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
28 Апреля 2021, 18:28
Аскар Мамин встретился с главой «Arcelor Mittal» Лакшми Митталом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел встречу с исполнительным председателем «Arcelor Mittal» Лакшми Митталом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Л. Миттал представил Главе Правительства планы дальнейшего развития деятельности компании в Казахстане. А. Мамин подчеркнул важность проведения «Arcelor Mittal» мероприятий по модернизации производства и инфраструктуры жизнеобеспечения, внедрения современных экологически чистых технологий, реализации социальных проектов, обеспечения соблюдения высоких стандартов в области охраны здоровья и безопасности труда.

АО «Арселор Миттал Темиртау» является крупнейшим металлургическим предприятием Карагандинской области — более 30 тысяч казахстанцев работают в металлургических, угольных и железорудных подразделениях компании. Около 80% продукции предприятия экспортируется в 75 стран мира.

Во встрече приняли участие заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, аким Карагандинской области Женис Касымбек, министры индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, экологии, геологии и природных ресурсов — Магзум Мирзагалиев, председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Марат Султангазиев.


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