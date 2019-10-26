Аскар Мамин встретился с Дмитрием Медведевым в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках визита в Москву принял участие в заседаниях Совета глав правительств (СГП) Содружества Независимых Государств (СНГ) и Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), на которых выдвинул ряд инициатив по решению актуальных вопросов экономической интеграции на пространстве СНГ и ЕАЭС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

На заседании СГП СНГ в узком составе Премьер-Министр Казахстана акцентировал внимание на необходимости дальнейшего укрепления торговой кооперации, поиске «новых точек роста» и выработки проактивной позиции в вопросах притяжения инвестиционного капитала в рамках Содружества.

Глава Правительства предложил разработать Инвестиционную стратегию СНГ на ближайшие три года, использовать возможности Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) для обмена наилучшими практиками и активизации работы по взаимному предоставлению финансовых услуг.

Премьер-Министр отметил важность ускорения работы по согласованию проекта Соглашения о свободной торговле услугами в рамках СНГ, а также выступил с инициативой разработки новой Программы развития промышленной кооперации стран СНГ до 2025 года.

По итогам заседаний СГП СНГ в узком и расширенном составах принят ряд документов, в том числе Концепция сотрудничества государств-участников СНГ в области цифрового развития общества и План первоочередных мероприятий по ее реализации, Стратегия обеспечения информационной безопасности государств-участников СНГ и др. Председательство в Содружестве перешло от Туркменистана к Узбекистану, очередное заседание СГП СНГ запланировано провести в мае 2020 г. в г. Ташкенте.

На заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) Премьер-Министр РК Аскар Мамин в качестве приоритетной задачи на пути развития взаимной торговли назвал комплексное устранение административных барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС.

«Действующий Порядок устранения барьеров, с которыми сталкивается бизнес, не позволяет обеспечить транспарентность и эффективность принимаемых решений. В этой связи нами разработаны и направлены в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) поправки в Порядок, которые позволят регламентировать процесс выработки решений и сократить сроки рассмотрения обращений», — сказал Аскар Мамин.





Премьер-Министр Казахстана призвал правительства государств-членов ЕАЭС уделить особое внимание развитию каналов цифровой торговли и стимулированию экспорта товаров и услуг в третьи страны в рамках разрабатываемой Дорожной карты по созданию условий для развития цифровой торговли в Евразийском экономическом союзе.

Глава Правительства отметил необходимость проведения совместной работы по выходу на сельскохозяйственные рынки третьих стран.

«Предлагаю поручить ЕЭК провести анализ присутствия нашей сельхозпродукции на зарубежных рынках, определить перечень товаров, по которым мы являемся конкурентами и предложить конкретные меры для увеличения экспорта», — подчеркнул Премьер-Министр.

Аскар Мамин предложил разработать и реализовать совместный план по поэтапной отмене роуминга мобильных операторов в рамках ЕАЭС.

«Каждый гражданин государств-членов ЕАЭС должен ощутить практические выгоды от экономической интеграции. С точки зрения технологий отличий для оказания услуг «своим» и «гостям» нет. Вопросы заключаются в различиях законодательств и межоператорских тарифах. Европейский союз шел к отмене роуминга 10 лет, и в итоге в 2017 году он был отменен», — сказал Глава Правительства Казахстана.

Премьер-Министр предложил выработать предложения по созданию конкурентных условий на рынках жизненно важных лекарственных препаратов, определить линейку препаратов, по которым возможно взаимное признание без проведения дополнительных проверочных процедур с учетом международных правил в данной сфере.

По итогам заседания ЕМПС подписаны соглашения о зоне свободной торговли с Республикой Сербия, о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными, об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями и ряд других документов.

В рамках поездки Премьер-Министр РК Аскар Мамин также провел двустороннюю встречу с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым, в ходе которой обсуждены вопросы дальнейшего наращивания торгово-экономического взаимодействия, сотрудничества в транзитно-транспортной и промышленной сферах.



