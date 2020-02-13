Аскар Мамин встретился с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Х. Клюге проинформировал Главу Правительства Казахстана о подписании в ходе визита в г. Нур-Султан соглашения между Министерством здравоохранения РК и Европейским региональным бюро ВОЗ на 2020-2021 годы.

«Казахстан активно сотрудничает с Всемирной организацией здравоохранения по вопросам развития здравоохранения, улучшению качества и доступности медицинской помощи, реформированию первичной медико-санитарной помощи», — сказал А. Мамин.

Глава Правительства рассказал о деятельности Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавируса на территории РК, а также принятом Казахстаном комплексе мер по защите граждан от коронавирусной инфекции.

«Казахстан следует рекомендациям ВОЗ по предупреждению, диагностике и карантинным мероприятиям в рамках борьбы с коронавирусом», — сказал А. Мамин.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества Казахстана с ВОЗ, в том числе в рамках борьбы с коронавирусом, первичной медико-санитарной помощи, цифровизации здравоохранения, внедрения ОСМС, медицины чрезвычайных ситуаций и др.

Во встрече приняли участие заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, заместитель министра иностранных дел Маргулан Баймухан, а также и.о. постоянного представителя ВОЗ в РК Кэролайн Кларинваль.

Казахстан вступил в ВОЗ 19 августа 1992 года, географически РК относится к Европейскому региону ВОЗ. В г. Нур-Султане функционирует страновой офис Организации. В 2015 году в г. Алматы открыт географически удаленный офис (ГУО) ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).

В октябре 2018 года в столице РК проведена Глобальная конференция по ПМСП, по итогам которой принята Астанинская декларация. На прошедшей 3-8 февраля ткущего года в Женеве 146-ом заседании Исполнительного комитета ВОЗ принято решение по Оперативной основе ПМСП (Operational Framework on PHC), согласование текста которого прошло под председательством Казахстана.