Аскар Мамин: Все социальные обязательства государства будут исполнены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все социальные обязательства государства будут исполнены. Все пенсии и пособия будут выплачиваться своевременно и в полном объеме. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин во время обращения к министерствам, акиматам и компаниям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, поручаю акиматам в целях стабилизации цен обеспечить эффективную работу стабилизационных фондов для проведения товарных интервенций на рынках по социально-значимым товарам. Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с заинтересованными госорганами и палатой «Атамекен» усилить работу по увеличению доли отечественных товаропроизводителей. Мы должны задействовать все имеющиеся внутренние резервы по стимулированию спроса на товары и услуги отечественных предприятий. Поручаю «Самрук-Казына» , национальным управляющим холдингам в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями согласовать свои операции на валютном рынке с Национальным банком», - сказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин в ходе заседания Правительства.

Кроме того, Министерству национальной экономики и финансов поручено обеспечить контроль и координацию.

«Поручаю прекратить операции по покупке иностранной валюты, не связанные с выполнением текущих обязательств. Министерству финансов совместно с госорганами поручено в недельный срок внести предложения по пересмотру приоритетов бюджетных расходов с переносом сроков реализации неприоритетных инвестиционных проектов. Министерству труда и социальной защиты населения обеспечить своевременную социальные выплаты в полном объеме. Необходимо разработать Дорожную карту занятости и при этом усилить работы по реализации инфраструктурных проектов, по ремонту социальных объектов и благоустройству населенных пунктах в целях создания новых рабочих мест. Совместно с акиматами нужно обеспечить жесткий контроль соблюдения трудовых прав граждан», - подчеркнул Аскар Мамин.

«Наша общая задача - это обеспечение социальной стабильности и занятости. Особое внимание необходимо уделить сохранению действующих рабочих мест и созданию новых.

Подчеркиваю - все социальные обязательства государства будут исполнены. Все пенсии и пособия будут выплачиваться своевременно и в полном объеме», - добавил Премьер-Министр.