Аскар Мамин: Все госорганы должны активно использовать площадку МФЦА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил совершенствовать деятельность Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Международный финансовый центр «Астана» создан по инициативе Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Финансовый центр должен сыграть важную роль в обеспечении бизнеса иностранными инвестициями, доступом к капиталу. Как мы видим, ведется очень большая работа в этом направлении. Все госорганы, национальные компании должны активно использовать эту площадку и содействовать ее становлению и развитию. На сегодняшний день Международный финансовый центр вышел на высокий уровень, имеет особый правовой режим, учитывающий лучшие практики в деятельности мировых финансовых структур. В целом, построен уникальный механизм работы финансового центра. Кайрат Нематович (Келимбетов, управляющий МФЦА – Казинформ), необходимо продолжить работу по утвержденной Дорожной карте и далее совершенствовать деятельность финансового центра», - поручил Аскар Мамин в ходе заседания Правительства РК.

Он напомнил, что в рамках Плана нации «100 конкретных шагов» в 2015 году был принят специальный Конституционный закон «О Международном финансовом центре «Астана», определяющий его цели, задачи и принципы деятельности.

Отметим, что на заседании Министерством финансов РК был представлен законопроект в целях дальнейшего развития работы МФЦА.

«Представленные сегодня поправки в Конституционный закон позволят обеспечить быстрое становление и развитие финансового центра, как основной финансовой платформы страны и использование его юрисдикции для привлечения и защиты инвестиций», - отметил Премьер-Министр РК.

Кабмин проголосовал за соответствующий проект постановления. Как поручил Аскар Мамин, все вносимые изменения должны работать с 1 января 2020 года.