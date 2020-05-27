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Аскар Мамин вручил орден «Достык» послу ОАЭ

27 Мая 2020 11:47
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Аскар Мамин вручил орден «Достык» послу ОАЭ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял Чрезвычайного и Полномочного посла Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в РК Мухаммед Ахмед Султан Иса Аль-Джабера, завершающего свою дипломатическую миссию в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера.

А. Мамин вручил М. Аль-Джаберу орден «Достык» II степени за значительный вклад в развитие двусторонних отношений между РК и ОАЭ, присужденный 6 мая т.г. Указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Глава Правительства обсудил с дипломатом ОАЭ вопросы торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран.

Валовый приток прямых иностранных инвестиций из ОАЭ в РК составляет $2,1 млрд, из РК в ОАЭ – около $1 млрд. В Казахстане зарегистрировано 342 совместных предприятия с участием эмиратского капитала.

Во встрече принял участие министр иностранных дел РК М. Тлеуберди.


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Ключевые слова: Правительство РК, Премьер-министр РК, Арабские эмираты,
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