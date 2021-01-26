РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:28, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Аскар Мамин: Стратегическая задача – привлечь 19 млрд долларов иностранных инвестиций в этом году

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какую политику по привлечению инвестиций планирует вести Казахстан, рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В условиях усиления глобальной конкуренции за инвестиции странами предпринимаются целенаправленные меры по усилению инвестиционной конкурентоспособности. В этой связи будет сделан акцент на проактивное и таргетированное привлечение инвестиций», - сказал Аскар Мамин.

    Глава Кабмина добавил, что Правительством сформирован пул проектов на сумму 47 трлн тенге.

    «Из этого пула будут отобраны крупные проекты для заключения стратегических инвестиционных соглашений. С каждым стратегическим инвестором будет осуществлена прямая работа на каждом этапе цепочки добавленной стоимости. Будут обеспечена стабильность законодательства и продолжена работа по совершенствованию мер по ГЧП», - пояснил Аскар Мамин.

    Премьер сообщил, что на сегодня разработаны 65 страновых инвестпрограмм в рамках интенсификации экономической дипломатии. Программы включают перечень таргетируемых компаний и отраслей.

    «Это позволит загранучреждениям точечно вести работу по проактивному привлечению прямых иностранных инвестиций», - заключил Аскар Мамин.

    Стратегическая задача – привлечь иностранные инвестиции на сумму 19 млрд долларов в текущем году и довести их уровень до 30 млрд долларов к 2025 году.


    Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Как ранее сообщалось, на заседании Правительства будут представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также будут рассмотрены планы на предстоящий период.


    Теги:
    Правительство 2020-Итоги года Правительство РК Инвестпроекты Экономика Премьер-министр РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:42
    104-летняя жительница Чикаго прыгнула с парашютом с высоты 4100 метров
    Сегодня, 15:33
    Тысячелетние артефакты эпохи викингов найдены во дворе дома в Норвегии
    Сегодня, 15:18
    Как теперь выглядит ранее сгоревшее здание акимата Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!