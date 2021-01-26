Аскар Мамин: Стратегическая задача – привлечь 19 млрд долларов иностранных инвестиций в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какую политику по привлечению инвестиций планирует вести Казахстан, рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В условиях усиления глобальной конкуренции за инвестиции странами предпринимаются целенаправленные меры по усилению инвестиционной конкурентоспособности. В этой связи будет сделан акцент на проактивное и таргетированное привлечение инвестиций», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина добавил, что Правительством сформирован пул проектов на сумму 47 трлн тенге.

«Из этого пула будут отобраны крупные проекты для заключения стратегических инвестиционных соглашений. С каждым стратегическим инвестором будет осуществлена прямая работа на каждом этапе цепочки добавленной стоимости. Будут обеспечена стабильность законодательства и продолжена работа по совершенствованию мер по ГЧП», - пояснил Аскар Мамин.

Премьер сообщил, что на сегодня разработаны 65 страновых инвестпрограмм в рамках интенсификации экономической дипломатии. Программы включают перечень таргетируемых компаний и отраслей.

«Это позволит загранучреждениям точечно вести работу по проактивному привлечению прямых иностранных инвестиций», - заключил Аскар Мамин.

Стратегическая задача – привлечь иностранные инвестиции на сумму 19 млрд долларов в текущем году и довести их уровень до 30 млрд долларов к 2025 году.





Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Как ранее сообщалось, на заседании Правительства будут представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также будут рассмотрены планы на предстоящий период.