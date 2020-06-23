Аскар Мамин: Служба в полиции – напряженная, опасная, необходимая для любого общества работа
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанских полицейских с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.
«Уважаемые сотрудники полиции Казахстана, поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы выполняете важную задачу по борьбе с преступностью, обеспечению правопорядка и общественной безопасности страны. Служба в полиции – напряженная, опасная, но очень необходимая для любого общества работа, требующая самоотверженности и преданности делу.
В это непростое время вы находитесь в первых рядах борьбы с пандемией коронавируса, продолжая выполнять профессиональные обязанности в усиленном режиме.
Примите самые искренние слова признательности за ваш труд. Желаю всем сотрудникам казахстанской полиции крепкого здоровья, успехов и благополучия!» - высказался глава Правительства РК.
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