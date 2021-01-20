Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил Северо-Казахстанскую область

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область проинспектировал реализацию инвестиционных проектов и провел совещание по вопросам дальнейшего социально-экономического развития региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

В Петропавловске Глава Правительства ознакомился с ходом строительства нового завода по производству электротехнической продукции на территории СЭЗ «Qyzyljar». Стоимость проекта — 10 млрд тенге. Мощность предприятия составит 13 тысяч трансформаторов в год с созданием 300 новых рабочих мест.

А. Мамин посетил «Петропавловский завод тяжелого машиностроения», на территории которого открыто новое производство по сборке вагонов-термосов для перевозки скоропортящихся продуктов питания. Проектная мощность — 1200 вагонов в год с трудоустройством 200 человек.

Премьер-Министр ознакомился с деятельностью завода по производству ламинированной фанеры ТОО «Северный фанерный комбинат». Предприятие обеспечило работой 150 человек. Проектная мощность — 27 тыс. м³ продукции в год.

Глава Правительства также проинспектировал ход строительства многопрофильной областной больницы на 510 коек по международным стандартам JCI в микрорайоне «Шығыс» Петропавловска. Проект будет реализован к концу 2022 года турецким инвестором «YDA Holding» в рамках государственно-частного партнерства.

В с. Чапаево Кызылжарского района Глава Правительства посетил новую цифровую молочно-товарную ферму ТОО «Қызылжар Сүт» мощностью 3,6 тысяч тонн молока в год.

По итогам поездки Премьер-Министр провел совещание по вопросам социально-экономического развития Северо-Казахстанской области и перспективах на предстоящий период. С докладами выступили аким региона Кумар Аксакалов, министры сельского хозяйства Сапархан Омаров, индустрии и инфраструктурного развития — Бейбут Атамкулов, здравоохранения — Алексей Цой, труда и социальной защиты населения — Серик Шапкенов, образования и науки — Асхат Аймагамбетов, вице-министр национальной экономики Ермек Алпысов и первый вице-министр финансов Берик Шолпанкулов.

«Северо-Казахстанская область обладает большим потенциалом в агропромышленном комплексе, обрабатывающей промышленности и других сферах. Необходимо придать значительный импульс дальнейшему социально-экономическому развитию региона, повышению его конкурентоспособности, обеспечению высокого качества жизни и благосостояния населения», — сказал А. Мамин.

По итогам 2020 года объем валовой продукции в сельском хозяйстве Северо-Казахстанской области составил 779 млрд тенге, что выше прошлого года на 27%, объем производства промышленной продукции — 306 млрд тенге (+4,8%). Объем инвестиций в основной капитал увеличен на 20,5% до 281 млрд тенге.