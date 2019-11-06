Аскар Мамин: Реализация проекта «Ауыл – ел бесігі» повысит качество жизни 7 млн сельских жителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход реализации проекта «Ауыл – ел бесігі», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

О проводимой работе в этом направлении доложил заместитель Премьер-Министра Роман Скляр, о ситуации в регионах – акимы Алматинской области Амандык Баталов, Восточно-Казахстанской области – Даниал Ахметов, Акмолинской области – Ермек Маржикпаев.

Реализация проекта «Ауыл – ел бесігі» начата в соответствии с поручениями Елбасы Нурсултана Назарбаева, данными на XVIII съезде партии «Nur Otan» 27 февраля 2019 года. Проект будет служить хорошим фундаментом для разрабатываемых по поручениям Елбасы и Президента Касым-Жомарта Токаева региональных программ развития территорий в разрезе районов, городов, областей.

Основной целью проекта «Ауыл – ел бесігі» являются улучшение качества жизни на селе, модернизация инфраструктуры сельских территорий, доведение их до параметров Системы региональных стандартов. По новой методике отобраны 3477 перспективных сел, в которых проживают 6,6 млн человек, или 85% сельского населения.

С учетом планируемого дополнительного увеличения на 900 млрд тенге выделяемых средств на Проект до 2027 года, общий объем финансирования совместно с другими государственными программами, направленными на развитие сельских территорий, превысит 2 трлн тенге, а количество проектов составит более 30 тыс.

Премьер-Министр А. Мамин отметил, что в рамках реализации Проекта в течение 7 лет ожидается улучшение качества жизни около 7 млн сельчан путем модернизации инфраструктуры сел, строительства и ремонта более 7 тыс. км дорог и внутрипоселковых улиц, инженерных сетей жизнеобеспечения, 100% обеспечения качественной питьевой водой, реконструкции и строительства объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также создания 130 тыс. новых рабочих мест.

Глава Правительства поручил внести предложения по увеличению финансирования проекта «Ауыл – ел бесігі», пересмотреть перечень опорных и спутниковых сельских населенных пунктов с разбивкой по годам и необходимым объемам финансирования, а также до конца текущего года подготовить обновленный проект «Ауыл – ел бесігі» на 2020-2026 годы.

70% расходов будет финансироваться из республиканского бюджета. Акиматам регионов поручено определить источники софинансирования остальных 30%. Кроме того, необходимо привлечь внебюджетные средства для реализации проектов, подготовить необходимую документацию и разработать Планы развития экономики для каждого опорного и спутникового сельского населенного пункта.