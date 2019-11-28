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Аскар Мамин рассмотрел подготовку к заседанию Совета иностранных инвесторов при Президенте РК

28 Ноября 2019 15:22
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Аскар Мамин рассмотрел подготовку к заседанию Совета иностранных инвесторов при Президенте РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина проведено промежуточное заседание Совета иностранных инвесторов (СИИ) при Президенте Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

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О деятельности совместных рабочих групп СИИ по реализации инвестиционной политики, вопросам энергетики, экологии и нефтегазовой отрасли, трудового законодательства, развития человеческого капитала и привлечения иностранной рабочей силы доложили управляющий партнер по Казахстану и Центральной Азии компании «EY» Е. Досымбеков, управляющий директор «Аджип Каспиан Си Би Ви» Н. Аггоджери, директор «КНАУФ» по маркетингу и сбыту в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане Д. Пропп.

На заседании рассмотрены ход реализации протокольных поручений 32-го пленарного заседания СИИ и подготовка к предстоящему в 2020 году заседанию Совета на тему «Развитие несырьевого экспорта».

«Тема предстоящего пленарного заседания Совета является крайне актуальной. Согласно Стратегическому плану развития Казахстана к 2025 году нам предстоит достичь показателя по объему экспорта несырьевых товаров и услуг до $41 млрд», — подчеркнул А. Мамин.

Глава Правительства отметил, что общий объем пула инвестиционных проектов на предстоящий пятилетний период составляет порядка $120 млрд. Основными драйверами роста инвестиций станут базовая индустриализация, АПК, транспорт, туризм и торговля.

Наряду с постоянными представителями иностранных членов Совета, в мероприятии приняли участие члены Правительства, руководство НПП «Атамекен» и АО «НУХ «Байтерек».

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Ключевые слова: Премьер-министр РК,
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