+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 429.59 EUR 491.49
RUB 5.96 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Аскар Мамин рассказал о своем графике работы

15 Ноября 2021 16:47
Поделиться:
Аскар Мамин рассказал о своем графике работы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о своем графике работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Сколько школ построят в Казахстане в этом году
Проблем с электроэнергией в Казахстане не будет – Премьер Премьер Казахстана рассказал о планах по увеличению экспорта продукции АПК Приоритетные направления развития АПК назвал Аскар Мамин

Глава Кабмина отметил, что просыпается в пять утра и всегда уделяет время занятию спортом, даже в командировках.

«Где бы я ни был, у меня везде спортивная форма. Стараюсь, если там есть возможность, заниматься каждый день практически», - сказал Аскар Мамин в ходе встречи с представителями СМИ.

По его словам, ежедневно в 07:15 поступает доклад от министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева.

«После его доклада у меня общение с министром по чрезвычайным ситуациям Ильиным. Он тоже раньше меня приходит и получает информацию. При том, что я не ставил условий министрам, заместителям условий и просьб приходить в такое время, такого нет. Каждый приходит, по своему графику работает в зависимости от нагрузки», - рассказал Аскар Мамин.

Рабочий график главы Правительства длится до позднего вечера.

«День пролетает за мгновенье, так как большое количество встреч и совещаний разных, но я не люблю длинные совещания. Если вы заметили, наше заседание Правительства не проходит больше чем час. Час максимум, для того чтобы обсудить вопросы, которые у нас на повестке заседания Правительства. Поэтому с 9 до 10 мы проводим заседание Правительства по вторникам, и уже каждый работает. Это удобно и для акимов очень. Они уже имеют возможность работать по своему графику, для наших коллег, соответственно. Они знают, могут строить график свой тоже, исходя из этого. Все знают правило - не больше часа, 45 минут. А если есть возможность быстрее закончить, без лишних разговоров, это еще лучше. Поэтому такой формат работы у нас», - добавил Аскар Мамин.


Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Аскар Мамин  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Сколько школ построят в Казахстане в этом году
Проблем с электроэнергией в Казахстане не будет – Премьер
Премьер Казахстана рассказал о планах по увеличению экспорта продукции АПК
Приоритетные направления развития АПК назвал Аскар Мамин
Популярное
1 О метели и гололеде предупредили жителей Алматинской области
2 В «красной» зоне остаются два региона Казахстана
3 Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 15 ноября
4 До 40 сантиметров снега выпало за ночь в горах Алматы
5 Туман и гололед: ДЧС обратился к алматинцам
6 На видео попала кража из гипермаркета в Нур-Султане
Читайте также
Премьер Казахстана рассказал о планах по увеличению экспорта продукции АПК
Приоритетные направления развития АПК назвал Аскар Мамин
О метели и гололеде предупредили жителей Алматинской области
В «красной» зоне остаются два региона Казахстана
Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 15 ноября
До 40 сантиметров снега выпало за ночь в горах Алматы
Туман и гололед: ДЧС обратился к алматинцам
На видео попала кража из гипермаркета в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив