Аскар Мамин провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Совета по улучшению инвестиционного климата (СУИК) под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы развития конкурентной среды в казахстанской экономике в соответствии с требованиями Всемирной торговой организации (ВТО) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

С докладами о состоянии и перспективах развития экономической конкуренции в Казахстане, а также предложениях по совершенствованию политики в данной сфере выступили министр национальной экономики Р. Даленов, а также аккредитованные в Казахстане послы США У. Мозер, Великобритании — М. Гиффорд, Канады — Н. Бруссо, Европейского Союза — Свен-Олов Карлссон, специальный посланник Премьер-Министра Канады в ЕС и Европе С. Дион, представители ОЭСР, консалтинговой компании «Ernst & Young» и др.

«Первый Президент Казахстана – Елбасы Н.Назарбаев и Глава государства К.Токаев рассматривают развитие конкурентной среды и антимонопольного законодательства в качестве одного из приоритетных направлений экономической политики», — сказал А. Мамин.

Принимаемые Казахстаном меры по развитию конкуренции и делового климата способствовали росту экономики страны на 4,4% за 10 месяцев т. г., а также повышению позиций РК в рейтингах ЕБРР, МВФ, АБР, Всемирного банка и Всемирного экономического форума. Рассматривается вопрос о повышении статуса Казахстана в Комитете по конкуренции ОЭСР.

Глава Правительства отметил, что в целях снижения роли государства в экономике к концу текущего года число видов деятельности, в которых компаниям с государственным участием разрешено участвовать, будет сокращено более чем на 30% — с 347 до 240.

Премьер-Министр проинформировал, что из 864 активов Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы к настоящему времени приватизированы около 500, что позволило повысить производительность и эффективность управления инфраструктурой, менеджмента в строительной, горнодобывающей, сельскохозяйственной, перерабатывающей и других отраслях.

Глава Правительства подчеркнул, что одним из приоритетов экономической политики Казахстана является развитие малого и среднего бизнеса. «С 2005 по 2018 годы доля МСБ в экономике страны увеличилась почти в три раза – с 10,5% до 28,4%. К 2025 году мы намерены довести этот показатель до 35%. Предстоит много работы для достижения поставленной цели», — сказал Премьер-Министр.