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Аскар Мамин провел заседание Совета по переходу к «зеленой экономике» при Президенте РК

Редактор:  
Ринат Дусумов
25 Июня 2021, 18:58
Аскар Мамин провел заседание Совета по переходу к «зеленой экономике» при Президенте РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина проведено заседание Совета по переходу к «зеленой экономике» при Президенте Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

О ходе реализации Плана мероприятий Концепции по переходу РК к «зеленой экономике» на 2013-2020 годы доложили министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, аким Алматинской области Амандык Баталов, заместитель акима Костанайской области Виктор Ионенко, разработке справочников наилучших доступных технологий — и.о. председателя правления НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» Жанар Игенова.

В рамках реализации Концепции по переходу РК к «зеленой экономике» на 2013-2020 годы производительность труда в сельском хозяйстве увеличена в 4,83 раза, доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в выработке электроэнергии повышена до 3%, доля газовых электростанций — до 20,2%. Доля водопользователей, имеющих постоянный доступ к системе центрального питьевого водоснабжения в городах, достигла 97,5%, в сельской местности — 90,1%. Энергоемкость ВВП снижена на 33,1% от показателя 2008 года.

В целях реализации задач устойчивого развития в Казахстане принят новый Экологический кодекс, который вступит в силу 1 июля т.г. и предусматривает стимулирование предприятий к модернизации производства через использование показателей наилучших доступных технологий (НДТ) по опыту стран Европейского союза.

На основе проводимого Бюро НДТ комплексного технологического аудита предприятий в ключевых отраслях промышленности РК разрабатываются справочники по наилучшим доступным технологиям. В состав технических рабочих групп вошли 335 представителей промышленных предприятий, государственных органов, отраслевых и экологических ассоциаций, научных и проектных организаций, вузов. Осуществляется взаимодействие с международными консультантами.

В настоящее время на рассмотрении находятся справочники «Сжигание топлива на крупных установках в целях производства энергии», «Переработка нефти и газа», «Производство неорганических химических веществ», «Производство цемента и извести», «Энергетическая эффективность при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности». На 2022 год запланирована разработка 9 справочников. Всего в предстоящий период планируется разработать не менее 30 отраслевых и межотраслевых справочников по НДТ. Справочники по НДТ и соответствующие заключения будут утверждаться Постановлением Правительства РК.

Глава Правительства поручил актуализировать Концепцию по переходу РК к «зеленой экономике» с учетом принятых Казахстаном международных обязательств по Парижскому соглашению и Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также разрабатываемого национального проекта «Жасыл Қазақстан».


Правительство РК   Премьер-министр РК   Экономика  
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