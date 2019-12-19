Аскар Мамин провел заседание Совета по переходу к «зеленой экономике» при Президенте РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина проведено заседание Совета по переходу к «зеленой экономике» при Президенте Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

О ходе реализации Плана мероприятий Концепции по переходу РК к «зеленой экономике» на 2013-2020 годы доложил министр энергетики Н. Ногаев, мерах по улучшению экологической ситуации и развитию «зеленой экономики» в регионах — аким г. Нур-Султан А. Кульгинов и заместитель акима г. Алматы М. Азирбаев.





Участники заседания рассмотрели ход реализации одной из пяти социальных инициатив Первого Президента – Елбасы Н. Назарбаева — строительство магистрального газопровода «Сарыарка» для газоснабжения столицы, северных и центральных регионов республики.

Строительство газопровода до г. Нур-Султан на стадии завершения, приемка в эксплуатацию запланирована на 31 декабря т. г. Параллельно ведутся подготовительные работы по строительству газораспределительных сетей в столице, Карагандинской и Акмолинской областях.Обсуждено развитие возобновляемых источников энергии — в стране действуют 84 объекта ВИЭ установленной мощностью 938,8 МВт. Объем выработки электроэнергии ВИЭ за 10 месяцев т. г. составил 1,7 млрд кВт/ч с ростом на 65% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

С начала т. г. введено 16 объектов ВИЭ мощностью 407,17 МВт. До конца года будет введено в эксплуатацию 3 объекта ВИЭ мощностью 102,8 МВт, что увеличит суммарную мощность объектов возобновляемой энергетики до 1042 МВт. В 2020 году количество объектов ВИЭ планируется довести до 108 (1610 МВт), 2021 году — до 119 (2096 МВт).

С докладами о результатах исследования по «зеленому росту» в Казахстане в рамках соглашения между Правительством РК и ОЭСР выступили министр национальной экономики Р. Даленов и директор Научно-образовательного центра «Зеленая Академия» Б. Есекина.

В частности, в «Национальном отчете на основе показателей зеленого роста ОЭСР» рекомендовано продолжить совершенствование законодательных и институциональных основ перехода к «зеленой» экономике, статистической отчетности с внедрением новых «зеленых» индикаторов и методологии оценки прогресса перехода к «зеленой» экономике в соответствии с международными стандартами.

Совет по переходу к «зеленой экономике» при Президенте РК образован Указом Президента в мае 2014 г. При Совете функционируют 8 рабочих групп по вопросам управления водными ресурсами, развития сельского хозяйства, энергосбережения и повышения энергоэффективности, развития электроэнергетики, в т.ч. возобновляемых источников энергии, управления отходами, снижения загрязнения воздуха, управления экосистемами, просвещения и формирования экологической культуры населения.