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Аскар Мамин провел заседание Совета Евразийского банка развития

2 Июля 2021, 17:35
Аскар Мамин провел заседание Совета Евразийского банка развития

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Совета Евразийского банка развития (ЕАБР) под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина утверждена Стратегия ЕАБР на 2022-2026 годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

В предстоящий период ЕАБР сфокусируется на реализации трансграничных инвестиционных проектов с интеграционным эффектом. Совокупный объем инвестиций Банка за пятилетний период составит $10,9 млрд.

Усилия ЕАБР будут направлены на реализацию таких крупных инвестиционных проектов, как транспортно-цифровой коридор «Европа – Западный Китай», единая товаропроводящая сеть ЕАЭС+ и водно-энергетический комплекс Центральной Азии.

Планируется разработка отдельных стратегий по каждой из стран-участниц Банка с учетом макроэкономических характеристик региона. В целях достижения целей устойчивого развития ЕАБР расширит проектную деятельность в странах миноритарных акционеров, доведя совокупный размер инвестиций в Армении, Кыргызстане и Таджикистане до $500 млн.

Одним из приоритетных направлений работы ЕАБР станет дальнейшее развитие цифровых компетенций и инфраструктуры в рамках формирования Единого цифрового пространства ЕАЭС+. Для реализации поставленных задач в июне 2020 г. в Банке создан Фонд цифровых инициатив, который к настоящему времени прорабатывает около 20 проектов. Первым реализованным проектом Фонда стало мобильное приложение «Путешествую без COVID-19» для верификации на межгосударственном уровне данных о ПЦР-тестировании приезжающих.

К 2027 году ЕАБР намерен стать лидером по инициированию, структурированию и организации финансирования новых проектов в регионе с участием национальных и международных институтов развития. При этом для получения кредитного рейтинга категории А планируется расширить состав акционеров и привлечь дополнительные средства в капитал Банка.

В 2020 г. ЕАБР подписал соглашения по 18 новым проектам на $1,336 млрд. Текущий инвестиционный портфель Банка увеличен до $4,4 млрд – максимальное значение за все годы деятельности. При этом доля проектов с интеграционным эффектом составила 64,3%. Чистая прибыль за 2020 год составила $32,6 млн.

Финансовая устойчивость Банка подтверждается высокими оценками рейтинговых агентств: Moody’s – Baa1, Fitch – BBB+, Standard & Poor's – ВВВ, АКРА – А-. Рейтинги по национальной шкале: Fitch – AAA (KAZ), АКРА – AAA (RU).

Особое внимание ЕАБР уделяет поддержке развития «зеленой экономики» — обеспечено финансирование новых проектов в области возобновляемых источников энергии, приобретена доля в уставном капитале Центра зеленых финансов при Международном финансовом центре «Астана», ведется активная работа в данной сфере совместно с организациями ООН.

Успешно функционирует расчетно-платежная система Банка, которая позволяет осуществлять трансграничные платежи в национальных валютах через корреспондентские счета ЕАБР в национальных банках стран-участниц.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Банки  
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