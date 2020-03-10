Аскар Мамин провел заседание республиканского Штаба оперативного реагирования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина проведено первое заседание республиканского Штаба оперативного реагирования, созданного по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

О мерах по сокращению бюджетных расходов, оптимизации республиканского и местного бюджетов доложил первый заместитель Премьер-Министра – министр финансов А. Смаилов, по обеспечению макроэкономической, финансовой и социальной стабильности — министр национальной экономики Р. Даленов и председатель Национального банка Е. Досаев. С информацией также выступили министр иностранных дел М. Тлеуберди, министр торговли и интеграции Б. Султанов и другие члены республиканского Штаба оперативного реагирования.

Участники заседания обсудили ситуацию на энергетическом рынке в условиях изменения мировой конъюнктуры, меры по контролю над ценообразованием на социально значимые продукты питания и другие актуальные вопросы обеспечения социально-экономической стабильности в стране.

Рассмотрены предложения для внесения в Антикризисный план действий и специальный план по поддержке занятости населения. Обсуждены меры по нивелированию рисков от внешнеэкономических вызовов и складывающейся ситуации на внешних рынках.

Напомним, 9 марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать Штаб оперативного реагирования во главе с Премьер-Министром для разработки антикризисного плана действий из-за ухудшения экономической ситуации в мире.



