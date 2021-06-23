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Аскар Мамин провел заседание Инвестштаба

Редактор:  
Ринат Дусумов
23 Июня 2021, 20:52
Аскар Мамин провел заседание Инвестштаба

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Инвестиционного штаба под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены итоговые показатели работы по привлечению инвестиций за январь-май 2021 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Министр национальной экономики Асет Иргалиев доложил, что за 5 месяцев текущего года объем инвестиций в основной капитал без учета горнодобывающей промышленности показал рост на уровне 25,5%.

Министр отметил, что на фоне выхода экономики РК на траекторию восстановления по результатам 5 месяцев т.г. высокие темпы притока инвестиций в основной капитал отмечены в таких отраслях, как строительство (+132%) обрабатывающая промышленность (+82%), информация и связь (+55%), сельское хозяйство (+47%), торговля (+49%), операции с недвижимым имуществом (+30%), транспорт и складирование (+20%).

В структуре обрабатывающего сектора рост инвестиций в химическую промышленность составил 130 млрд тенге (+427%), в металлургию — 50 млрд тг (+41%) и др.

Положительные темпы роста по инвестициям в основной капитал достигнуты в 15 регионах и городах республиканского значения. Лидерами стали Туркестанская (+39,1%) и Павлодарская (+38,5%) области, города Алматы (+36,1%), Нур-Султан (+34,8%) и Шымкент (+25,6%), Северо-Казахстанская (+24,6%), Жамбылская (+24,3%) и Карагандинская (+21,6%) области. Отставание наблюдается в Западно-Казахстанской (-36,4%) и Атырауской (-35%) областях.

Председатель правления АО «НК «Kazakh Invest» Меиржан Юсупов доложил о том, что в настоящее время «Task Force» прорабатывает 36 проектов на сумму более $9 млрд. Дополнительно рассматриваются 15 проектов.

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Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов доложил, что на 2021-2025 годы акиматом сформирован пул из 110 инвестиционных проектов на общую сумму 10,1 трлн тг с созданием более 12 тыс. рабочих мест в таких сферах, как АПК, возобновляемая энергетика, фармацевтика, нефтегазохимическая промышленность, туризм, образование и др. В текущем году на реализацию инвестпроектов в регионе планируется привлечь 3,8 трлн тг инвестиций. За 5 месяцев т.г. объем инвестиций в основной капитал составил 1 трлн тг.

Аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова отметила, что на предстоящие 5 лет акиматом сформирован пул из 177 проектов на сумму 889 млрд тг в таких сферах, как АПК, транспорт, возобновляемая энергетика, легкая промышленность, цифровизация, здравоохранение, ГМК и др. В настоящее время в реализации находятся 132 проекта общей стоимостью 476 млрд тг. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию 6 из 10 ключевых инвестпроектов региона общей стоимостью 56 млрд тг — стекольный завод, производство пищевой соли, птицефабрика, выращивание люцерны, производство сухого порошка из верблюжьего молока, солнечная электростанция (введена в эксплуатацию в марте т.г.).

Глава Правительства поручил всем государственным органам, акиматам регионов и субъектам квазигосударственного сектора продолжить на системной основе работу по привлечению внутренних и внешних инвестиций.


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