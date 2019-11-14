Аскар Мамин провел встречу с заместителем Премьер-Министра Катара

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел переговоры с заместителем Премьер-Министра Катара Хамадом бин Абдулазизом аль-Кавари. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

«Катар является важным политическим партнером Казахстана в арабском мире. Между нашими странами налажен доверительный и открытый политический диалог, основанный Первым Президентом Казахстана – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и высшим руководством Катара. Глава государства Касым-Жомарт Токаев, придерживаясь преемственности во внешней политике, уделяет большое внимание развитию сотрудничества с Катаром», - сказал Аскар Мамин.

Глава Правительства отметил наличие существенного потенциала для наращивания сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах.

Между странами установлен безвизовый режим, в декабре т.г. планируется запустить прямые рейсы между Нур-Султаном и Дохой. В дальнейшем по 7 раз в неделю будут выполняться регулярные рейсы не только между столицами, но и между Алматы и Дохой, а также 7 грузовых рейсов в неделю с пятой степенью «свободы воздуха» в рамках внедренного режима открытого неба в Казахстане.

Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в туристическом, транспортном секторах, здравоохранении, образовании и других сферах.

Пресс-служба Премьер-Министра РК