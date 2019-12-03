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01.12.2019 21:12
Аскар Мамин провел встречу с председателем центробанка Катара
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 2 декабря Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял делегацию во главе с председателем Центрального банка Государства Катар Абдаллой бен Саудом Аль-Тани, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.
«Катар является важным политическим партнером Казахстана в арабском мире. Между нашими странами налажен доверительный и открытый политический диалог, основанный Первым Президентом Казахстана – Елбасы Н.Назарбаевым и высшим руководством Катара. Глава государства К. Токаев, придерживаясь преемственности во внешней политике, уделяет большое внимание развитию сотрудничества с Катаром», — сказал А. Мамин.
Глава Правительства отметил наличие существенного потенциала для наращивания сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, финансово-банковской и других сферах.
Между странами установлен безвизовый режим, в ближайшее время планируется запустить прямые рейсы между Нур-Султаном и Дохой. В дальнейшем по 7 раз в неделю будут выполняться регулярные рейсы не только между столицами, но и между Алматы и Дохой.
Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в инвестиционной и финансово-банковской сферах, в том числе открытие в юрисдикции Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) представительств катарских банков.
В целях развития контактов между предпринимателями двух стран и реализации совместных инвестиционных проектов достигнута договоренность о проведении в 2020 году казахстанско-катарского бизнес-форума.
Во встрече приняли участие Первый заместитель Премьер-Министра – министр финансов А. Смаилов, министр национальной экономики Р. Даленов и Управляющий МФЦА К. Келимбетов.
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