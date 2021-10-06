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Аскар Мамин провел встречу с главой Всемирной таможенной организации

Редактор:  
Ринат Дусумов
6 Октября 2021, 15:10
Аскар Мамин провел встречу с главой Всемирной таможенной организации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел встречу с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации (ВТамО) Кунио Микурия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Стороны обсудили вопросы повышения транзитного потенциала Казахстана и его дальнейшей интеграции в глобальные транспортные коридоры, реализации международных стандартов по упрощению процедур торговли, обеспечения безопасности международной цепи поставок и улучшения собираемости таможенных платежей и налогов.

Особое внимание в ходе переговоров уделено расширению сотрудничества РК с ВТамО в устранении транзитных барьеров, развитии электронной торговли, стандартизации процессов обмена таможенной информацией с зарубежными странами и дальнейшей цифровизации экспортно-импортных операций.

Глава Правительства подчеркнул, что в целях повышения транспортного потенциала РК в соответствии со стандартами ВТамО построен новый пункт пропуска «Нур Жолы» на казахстанско-китайской границе, модернизированы пункты пропуска «Б.Конысбаева» на границе Казахстана с Узбекистаном, «Кордай» – на казахстанско-кыргызской границе.

Дополнительно до 2024 года планируется модернизация 9 автомобильных и 1 железнодорожного пункта пропуска. Модернизация пунктов пропуска позволит увеличить их пропускную способность до 8 раз и сократить время прохождения границы.

К. Микурия дал высокую оценку проводимым в Казахстане реформам в таможенной и налоговой сферах, мерам по модернизации пограничных пунктов пропуска, формированию национальной товаропроводящей системы и развитию трансграничной торговой инфраструктуры РК.

За последние три года ВТамО направила в Казахстан 12 технических миссий в рамках работы по имплементации основных международных конвенций в сфере экспортно-импортных операций. На 2022 год запланированы 5 миссий по повышению транзитного потенциала РК и упрощению процедур торговли.

В рамках нынешнего визита в Казахстан К. Микурия посетил аэропорт г.Туркестан и модернизированный пункт пропуска «Б. Конысбаева» на границе Казахстана с Узбекистаном. Во время визита в РК в марте 2019 г. глава ВТамО посещал пункт пропуска «Нур жолы» на границе РК с КНР, пост «Астана – ЦТО» и транспортно-логистический центр «Continental Logistics» в г.Нур-Султан.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Аскар Мамин  
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