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Аскар Мамин провел встречи с главами правительств Беларуси и Молдовы

30 Января 2020 20:19
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Аскар Мамин провел встречи с главами правительств Беларуси и Молдовы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел двусторонние встречи с премьер-министрами Беларуси Сергеем Румасом и Молдовы Ионом Кику, прибывшими в Алматы для участия в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) и форуме «Digital Almaty», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

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На переговорах с Премьер-министром Беларуси С. Румасом рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества в инвестиционной, индустриальной, агропромышленной, энергетической, транзитно-транспортной, военно-технической сферах, а также в рамках интеграционных объединений.

«Сегодня отношения между Казахстаном и Беларусью представляют собой успешную и эффективную модель двустороннего и многостороннего взаимодействия. Между нашими странами налажен интенсивный политический диалог, выстроены глубокие экономические связи, эффективно развивается взаимодействие во всех сферах сотрудничества», — сказал А. Мамин.

Страны успешно реализуют совместные проекты в сфере промышленной кооперации. Среди них – сборка карьерной техники «БелАз» на базе СП «КазБелАз», производство комбайнов на базе «Агромашхолдинг» и автотехники «МАЗ» на базе ТОО «Hyundai Trans Auto», а также производство лифтов на базе «Лифтостроительная компания «Алатау».

Премьер-министр РК выразил заинтересованность в наращивании производственной кооперации и повышении уровня локализации совместных производств на территории Казахстана.


На встрече с Премьер-министром Молдовы И. Кику обсуждены перспективы двустороннего экономического сотрудничества и взаимодействия в формате ЕАЭС.

«Между нашими странами налажен доверительный и открытый политический диалог, укрепляются торгово-экономическое взаимодействие и культурно-гуманитарные связи. Регулярность встреч первых лиц наших государств на различных региональных площадках свидетельствует о взаимной заинтересованности в укреплении казахстанско-молдавского сотрудничества», — сказал А. Мамин.

В Казахстане осуществляют свою деятельность порядка 70 юридических лиц, филиалов и представительств с молдавским участием.

Премьер-министр РК отметил наличие существенного потенциала для наращивания сотрудничества Казахстана с Молдовой в торгово-экономической, инвестиционной, агропромышленной и других сферах.


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Ключевые слова: Правительство РК, Алматы, ЕАЭС,
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