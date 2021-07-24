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Аскар Мамин провел телефонный разговор с Премьер-Министром Таджикистана

24 Июля 2021 11:44
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Аскар Мамин провел телефонный разговор с Премьер-Министром Таджикистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел телефонный разговор с Премьер-Министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзодой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

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Главы Правительств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, промышленной, сельскохозяйственной, водно-энергетической, транзитно-транспортной сферах.

Особое внимание уделено совместным мерам по улучшению водохозяйственной ситуации в бассейне реки Сырдарья.

Стороны договорились о том, что Республика Таджикистан с 24 июля т.г. начнет осуществлять дополнительные попуски воды для Республики Казахстан из водохранилища «Бахри Точик» расходом 50 м³/c сверх объемов, согласованных в протоколе, подписанном казахстанской, узбекистанской и таджикистанской сторонами 16 июня 2021 г.


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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Таджикистан  
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