Аскар Мамин провел телефонный разговор с Премьер-Министром Таджикистана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел телефонный разговор с Премьер-Министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзодой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.
Главы Правительств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, промышленной, сельскохозяйственной, водно-энергетической, транзитно-транспортной сферах.
Особое внимание уделено совместным мерам по улучшению водохозяйственной ситуации в бассейне реки Сырдарья.
Стороны договорились о том, что Республика Таджикистан с 24 июля т.г. начнет осуществлять дополнительные попуски воды для Республики Казахстан из водохранилища «Бахри Точик» расходом 50 м³/c сверх объемов, согласованных в протоколе, подписанном казахстанской, узбекистанской и таджикистанской сторонами 16 июня 2021 г.
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