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Аскар Мамин провел телефонный разговор с Премьер-Министром Кыргызстана

5 Ноября 2020 17:09
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Аскар Мамин провел телефонный разговор с Премьер-Министром Кыргызстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин по инициативе кыргызской стороны провел телефонный разговор с Премьер-Министром, исполняющим обязанности Президента Кыргызской Республики Садыром Жапаровым. О МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

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#Внешняя политика Казахстана   #Премьер-министр РК   #Кыргызстан  
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