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Аскар Мамин провел телефонный разговор с Михаилом Мишустиным

20 Октября 2021, 20:48
Аскар Мамин провел телефонный разговор с Михаилом Мишустиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел телефонный разговор с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Главы правительств подчеркнули важность усиления борьбы с коронавирусной инфекцией в Казахстане и России.

Аскар Мамин и Михаил Мишустин обсудили актуальные вопросы казахстанско-российского торгово-экономического сотрудничества и продвижение совместных проектов в промышленности, энергетике, транспорте, инфраструктуре и других областях.
Главы правительств рассмотрели вопросы взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств и других интеграционных объединений.

Премьер-министр РК   Россия  
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