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Аскар Мамин провел телефонные разговоры с главами правительств России и Беларуси

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
13 Марта 2020, 15:27
Аскар Мамин провел телефонные разговоры с главами правительств России и Беларуси

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел телефонные разговоры с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным и Премьер-Министром Республики Беларусь Сергеем Румасом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Главы правительств обсудили актуальные вопросы казахстанско-российского и казахстанско-белорусского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.


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