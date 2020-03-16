Аскар Мамин провел совещание с руководителями торговых сетей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел селекторное совещание по обеспечению стабильности цен на социально-значимые товары и проведению профилактических мероприятий по обеспечению благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в торговых центрах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера.

О работе крупных торговых центров в городах республиканского значения и областях, а также вопросах ценообразования доложили акимы регионов, владельцы и руководители торговых сетей. Рекомендации по усилению санитарных и дезинфекционных мер на торговых объектах представили министр здравоохранения Е. Биртанов, а также министр торговли и интеграции Б. Султанов.

«В текущих условиях одними из ключевых задач являются обеспечение продовольственной безопасности, недопущение роста цен на социально-значимые продукты питания и товары первой необходимости. Акиматам, крупным оптовым поставщикам и владельцам торговых сетей необходимо тесно взаимодействовать в целях обеспечения бесперебойности поставок товаров по приемлемым для населения ценам», — сказал А. Мамин.

Глава Правительства отметил необходимость активного использования ресурсов социально-предпринимательских корпораций и стабилизационных фондов.

«Торговые объекты, реализующие продовольственные товары, являются важным звеном обеспечения жизнедеятельности населения. В целях безопасности необходимо следить за обеспечением всех санитарно-эпидемиологических норм. Персонал торговых объектов должен быть обеспечен всеми необходимыми санитарными средствами индивидуальной защиты», — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр подчеркнул важность обеспечения стабильности цен на социально-значимые продукты питания и предметы первой необходимости.