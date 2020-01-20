Аскар Мамин провел совещание по вопросам развития цифровой экономики и инноваций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина проведено совещание по вопросам развития цифровой экономики и инноваций. Об итогах реализации Госпрограммы «Цифровой Казахстан» в 2019 году, а также вопросах научно-технического и инновационного развития страны доложил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности А. Жумагалиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

В 2018-2019 годы реализуемые мероприятия по цифровизации принесли экономический эффект в размере 714,3 млрд тг (2019 год – 496,1 млрд тг, 2018 год – 218,2 млрд тг), привлечено 32,8 млрд тг в инновационную экосистему и создано 50 тыс. рабочих мест.

В 2019 году на реализацию Госпрограммы «Цифровой Казахстан» выделено 18,7 млрд тг из республиканского бюджета и 993 млн тг – из местных бюджетов, компании и организации инвестировали свыше 9 млрд тг собственных средств.

Уровень цифровой грамотности населения достиг 79,6%. Широкополосным доступом к сети Интернет обеспечены 117 городов и 3324 сел с населением 250 и более человек. Автоматизация государственных услуг позволила сократить бумажный документооборот на 70,8 млн документов и сэкономить свыше 8,4 млрд тг. Эффект от цифровизации финансовой сферы, налогового и таможенного администрирования составил 361 млрд тг.

В 2019 году в отечественные стартап-проекты привлечено 18,8 млрд тг инвестиций, на базе «Astana Hub» выпущен 91 стартап-проект.

Участники совещания обсудили приоритетные кластеры для развития инновационной среды, меры по поддержке технологического предпринимательства, институционального развития рынка венчурного капитала, а также повышения уровня коммерциализации научно-технической деятельности.