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    14:16, 02 Октябрь 2021 | GMT +6

    Аскар Мамин провел совещание по вопросам цен на социально значимые продукты питания

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел в Цифровом офисе Правительства совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    О текущей ситуации и проводимой работе доложили министры торговли и интеграции Бахыт Султанов, сельского хозяйства — Ербол Карашукеев, заместитель Председателя Национального банка Алия Молдабекова, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, акимы г. Нур-Султан Алтай Кульгинов, Кызылординской области — Гульшара Абдыкаликова, Мангистауской области — Нурлан Ногаев, Актюбинской области — Ондасын Оразалин.

    С начала года рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 9,6%. За прошедшую неделю наблюдается снижение цен на 0,1 процентных пункта. Павлодарская, Туркестанская и Восточно-Казахстанская области снизили вклад продовольственной группы товаров в общую инфляцию. Вместе с тем зафиксирован наибольший рост в Западно-Казахстанской (0,3 п.п.) и Северо-Казахстанской (0,2 п.п.) областях.

    В целях обеспечения перетока товаров от производителей к торговым сетям и стабфондам Правительство внедрило B2B платформу, обеспечивающую онлайн-реализацию и закуп социально значимых продовольственных товаров. Данная платформа позволяет проводить онлайн-торги между производителями товаров и социально-предпринимательскими корпорациями по рыночным правилам. Заложен принцип биржевой торговли, участники могут договариваться о цене, качестве, сроках отгрузки и поставки, условиях оплаты.

    Агентство по защите и развитию конкуренции вынесло 68 уведомлений о снижении цен на социально значимые продовольственные товары, 20 предписаний об устранении нарушений антимонопольного законодательства, назначило 8 расследований, заключило 88 актов антимонопольного комплаенса. Привлечено к ответственности 35 субъектов торговли, превысивших предельную торговую надбавку на СЗПТ в городе Нур-Султан, Костанайской, Мангистауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях.

    Акимам г. Алматы, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей указано на необходимость срочного принятия мер реагирования на факты превышения торговой надбавки на СЗПТ.

    Премьер-Министр поручил акимам регионов обеспечить заключение долгосрочных контрактов между торговыми сетями и отечественными товаропроизводителями, активизировать работу по увеличению финансирования «оборотной» схемы и закупа в стабфонды продовольствия.

    Глава Правительства подчеркнул важность проведения системной работы по сдерживанию цен на социально значимые продукты питания и в целом эффективной реализации Комплекса мер антиинфляционного реагирования.


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