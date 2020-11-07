Аскар Мамин провел совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин ходе рабочей поездки в Мангистаускую область посетил модульную инфекционную больницу и провел совещание по вопросам санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Аким Мангистауской области С. Трумов и министр здравоохранения А. Цой доложили, что с 25 по 31 октября текущего года заболеваемость в регионе выросла в 1,6 раза, репродуктивное число достигло 0,9. 1 ноября текущего года зарегистрировано 2 случая, с 2 по 6 ноября случаев зарегистрировано не было. Загруженность инфекционных коек составляет 17%, реанимационных коек - 10%. Наиболее высокие показатели заболеваемости отмечаются в городах Актау и Жанаозен. В регионе функционируют 9 инфекционных стационаров с 335 инфекционными и 48 реанимационными койками. Дополнительно укомплектованы 11 резервных стационаров с 1835 инфекционными и 130 реанимационными койками.

Медицинские учреждения обеспечены 260 аппаратами ИВЛ и 638 кислородными концентраторами. 14 стационаров имеют централизованное кислородное обеспечение. Для пополнения стабилизационного фонда из местного бюджета выделено 450 млн тенге, что позволило сформировать двухмесячный запас лекарственных средств в медицинских учреждениях и аптечной сети региона. Парк машин скорой медицинской помощи пополнен на 82 единицы, до конца года ожидается поставка дополнительно 34 машин. В Мангистауской области действуют 6 лабораторий по диагностике COVID-19, а также передвижная станция для проведения ПЦР-тестирования. Совокупная мощность тестирования составляет 4300 тестов в сутки. В настоящее время в сутки проводится свыше 1300 ПЦР-тестов. 24 мониторинговых групп с августа т.г. провели 1428 рейдов, выявлено 126 нарушений на объектах.

Глава Правительства поручил акимату Мангистауской области провести весь комплекс подготовительных мер к возможной новой волне коронавирусной инфекции, в том числе: усилить работу мониторинговых групп по контролю за соблюдением населением и субъектами бизнеса санитарных требований; усилить оказание первичной медико-санитарной помощи, в первую очередь, обратить внимание на лиц с хроническими заболеваниями, лиц старше 65 лет и беременных женщин; обеспечить наличие резервных инфекционных мест на случай дальнейшего роста заболеваемости; обеспечить бесперебойные поставки в стационары лекарственных средств и медицинских изделий из стабилизационного фонда региона. Премьер-Министр осмотрел построенную в г. Актау модульную инфекционную больницу на 200 коек, поставленные в регион машины скорой помощи и передвижные медицинские комплексы отечественной сборки.