Аскар Мамин провел переговоры с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел встречу с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, прибывшим в Казахстан с государственным визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Глава Правительства выразил уверенность, что визит Садыра Жапарова в Казахстан придаст новый импульс дальнейшему укреплению казахстанско-кыргызского стратегического сотрудничества.

«На высшем уровне сегодня достигнуты важные договоренности. Правительство Казахстана настроено на конструктивную совместную работу с кыргызскими коллегами по решению всех вопросов, а также выработке и реализации новых инициатив, представляющих взаимный интерес», - сказал А.Мамин.

Стороны обсудили актуальные вопросы торгово-экономического, инвестиционного, водно-энергетического, транзитно-транспортного и приграничного сотрудничества, а также совместные меры по борьбе с COVID-19.

Отмечено наличие большого потенциала для дальнейшего расширения взаимодействия в промышленности, сельском хозяйстве, образовании и туризме. Рассмотрены также вопросы взаимодействия в рамках ЕАЭС и других интеграционных объединений.

Казахстан входит в число крупнейших инвесторов в экономику Кыргызстана. Накопленный объем прямых инвестиций с 2005 года из Казахстана в Кыргызстан составляет около $1 млрд. В РК работает порядка 1,5 тыс. кыргызских компаний.

За 2020 год двусторонний товарооборот составил $796,2 млн. Стороны намерены довести данный показатель до $1 млрд и расширить номенклатуру торгуемых товаров и услуг.

В целях активизации экономического сотрудничества в ближайшее время планируется провести очередное заседание Межправительственного совета.