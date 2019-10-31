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вчера 17:43
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вчера 16:51
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Аскар Мамин провел переговоры с Премьером Нидерландов Марком Рютте
ГААГА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках официального визита в Гаагу провел переговоры с Премьер-Министром Нидерландов Марком Рютте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.
В ходе встречи с М. Рютте были обсуждены перспективы дальнейшего наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в энергетической, финансовой, транспортно-логистической, сельскохозяйственной, ИТ и научной сферах.
«Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев заложил основу для стабильных партнерских взаимоотношений Казахстана с Нидерландами. Глава государства Касым-Жомарт Токаев сохраняет преемственность многовекторной миролюбивой внешней политики и уделяет особое внимание укреплению двустороннего сотрудничества», — сказал А. Мамин.
Нидерланды являются одним из ключевых торгово-экономических и инвестиционных партнеров РК в Европе. За годы независимости РК валовый приток прямых инвестиций из Нидерландов в Казахстан превысил $92 млрд. В РК функционируют свыше 900 предприятий с участием нидерландского капитала. По итогам 2018 г. двусторонний товарооборот составил $6,5 млрд.
В свою очередь, М. Рютте выразил уверенность, что официальный визит Премьер-Министра Казахстана в Нидерланды придаст серьезный импульс дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.
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