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Аскар Мамин провел переговоры с Премьером Нидерландов Марком Рютте

31 Октября 2019 08:10
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Аскар Мамин провел переговоры с Премьером Нидерландов Марком Рютте

ГААГА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках официального визита в Гаагу провел переговоры с Премьер-Министром Нидерландов Марком Рютте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

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В ходе встречи с М. Рютте были обсуждены перспективы дальнейшего наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в энергетической, финансовой, транспортно-логистической, сельскохозяйственной, ИТ и научной сферах.

«Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев заложил основу для стабильных партнерских взаимоотношений Казахстана с Нидерландами. Глава государства Касым-Жомарт Токаев сохраняет преемственность многовекторной миролюбивой внешней политики и уделяет особое внимание укреплению двустороннего сотрудничества», — сказал А. Мамин.

Нидерланды являются одним из ключевых торгово-экономических и инвестиционных партнеров РК в Европе. За годы независимости РК валовый приток прямых инвестиций из Нидерландов в Казахстан превысил $92 млрд. В РК функционируют свыше 900 предприятий с участием нидерландского капитала. По итогам 2018 г. двусторонний товарооборот составил $6,5 млрд.

В свою очередь, М. Рютте выразил уверенность, что официальный визит Премьер-Министра Казахстана в Нидерланды придаст серьезный импульс дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.

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Ключевые слова: Правительство РК, Премьер-министр РК,
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