Аскар Мамин провел переговоры с Премьер-Министром Монголии

НУР-СУЛТАН.К АЗИНФОРМ ­ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел переговоры с Премьер-Министром Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, прибывшим с официальным визитом в Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической, транзитно-транспортной, сельскохозяйственной, горнорудной, культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействия в рамках региональных и международных организаций.

«Благодаря политике Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева заложена основа для поступательного развития казахстанско-монгольских отношений. Президент Касым-Жомарт Токаев, придерживаясь преемственности во внешней политике, уделяет большое внимание эффективному развитию сотрудничества с Монголией», - сказал Аскар Мамин.

У. Хурэлсух отметил авторитет Казахстана в Азии и, в целом, на международной арене.

«Мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества между нашими народами и государствами и выведения его на качественно новый уровень», - сказал он.

Главы правительств отметили значительный потенциал для дальнейшего наращивания взаимного товарооборота, который за 2018 год составил $80 млн. Особое внимание обращено на перспективы взаимодействия в горнорудной промышленности, строительстве, переработке и производстве готовой продукции животноводства, кашемира, кожи, углубления сотрудничества в транзитно-транспортной сфере, в том числе активизации сообщения между двумя странами в рамках Соглашения ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок.

А. Мамин предложил выработать проект Дорожной карты по активизации торгово-экономического сотрудничества Казахстана и Монголии на 2021-2024 годы.

«Необходимо раскрыть весь потенциал двусторонней торговли путем обоюдного расширения торгово-экономического сотрудничества. Казахстанской стороной подготовлен перечень из 100 потенциальных товаров, которые могут быть поставлены на рынок Монголии из Казахстана», - сказал Премьер-Министр РК.

А. Мамин подчеркнул, что важным связующим фактором в отношениях Нур-Султана с Улан-Батором выступает казахская диаспора Монголии – свыше 120 тысяч казахов, из которых 90 тысяч проживают в Баян-Ульгийском аймаке.

Премьер-Министр отметил необходимость проведения на регулярной основе совместных культурных и спортивных мероприятий, обменов творческими коллективами и научными учреждениями. Глава Правительства предложил в предстоящие два года провести Дни культуры Монголии в Казахстане и аналогичное мероприятие в Монголии, а также рассмотреть возможность создания в городе Ульгий культурного центра Абая.

По итогам переговоров в присутствии глав Правительств двух стран подписан следующий ряд документов:

- протокол о внесении изменений в Договор между Республикой Казахстан и Монголией о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 22 октября 1993 года;

- межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия терроризму;

- соглашение между Министерством образования и науки Республики Казахстан и Министерством образования, культуры и науки Монголии о взаимном признании документов об образовании, ученых степенях и званиях;

- протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Министерством образования и науки Республики Казахстан и Министерством образования, культуры и науки Монголии о сотрудничестве в области образования от 6 августа 2008 года;

- меморандум в области ветеринарного контроля и надзора между Комитетом ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и Главным ветеринарным управлением – Исполнительным агентством Правительства Монголии;

- соглашение об установлении побратимских отношений между городами Нур-Султан и Улан-Батор;

- соглашение о сотрудничестве между Институтом растениеводства и земледелия Монголии и Научно-производственного центра зернового хозяйства имени А.И. Бараева.

В рамках официального визита в Казахстан главы правительства Монголии запланированы проведение казахстанско-монгольского бизнес-форума с участием представителей деловых кругов двух стран, посещение Международного финансового центра «Астана», Международного центра «зеленых» технологий.



