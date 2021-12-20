Аскар Мамин провел переговоры с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в г.Москву провел переговоры с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, а также руководством государственных компаний и финансово-банковских структур России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

В Координационном центре Правительства РФ А.Мамин и М.Мишустин обсудили перспективы дальнейшего наращивания казахстанско-российского сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, транзитно-транспортной, сельскохозяйственной, нефтегазохимической, энергетической, космической сферах, а также проекты в рамках промышленной кооперации.

Рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в формате Евразийского экономического союза, а также совместные меры по борьбе с распространением COVID-19 и нивелированию последствий пандемии для экономик РК и РФ.

А.Мамин отметил высокую динамику развития торгово-экономических отношений и инвестиционного сотрудничества Казахстана с Россией на фоне активного восстановления национальных экономик двух стран.

По итогам 10 месяцев т.г. объем торговли между РК и РФ увеличился на 30% и достиг $19,5 млрд. При этом отмечается прогресс в диверсификации структуры торговли - объем экспорта Казахстана вырос на 39,4%, в т.ч. обработанной продукции на 47,7%. В структуре экспорта увеличилась продукция нефтехимической отрасли (+18,6%), машиностроения (+21,9%), химической (+33,1%) и легкой (+27,1%) промышленности. По сравнению с допандемийным 2019 годом, объем торговли также увеличился более чем на 21%.

В первой половине 2021 г. объем прямых инвестиций РФ в экономику РК увеличился на 17% и составил $704,9 млн. В сфере промышленной кооперации реализуются 9 совместных крупных проектов на сумму $1,8 млрд в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, химическая промышленность и др. На стадии проработки находятся 9 проектов на сумму $2,8 млрд.

За 11 месяцев т.г. через Казахстан и Россию в направлениях Центральной Азии, Европы, Дальнего Востока перевезено 733,2 тыс. ДФЭ, что на 30,7% больше аналогичного периода 2020 года. Объем транзитных контейнерных перевозок в направлении Китай-Европа-Китай составил 602,2 тыс. ДФЭ (+31%).

Рассмотрено сотрудничество двух стран в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Заслушаны доклады министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешева и министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова. Особое внимание уделено вопросам синхронизации работы в рамках программ по сохранению экосистем бассейнов трансграничных рек Жайык (Урал) и Ертис (Иртыш).

По итогам переговоров подписаны меморандум о сотрудничестве в области развития производственно-сбытовой инфраструктуры использования природного газа в качестве моторного топлива на международном транспортном маршруте «Западная Европа – Западный Китай», план совместных действий по развитию автодорожной инфраструктуры указанного транспортного коридора и автомобильной дороги «Меридиан» на 2021-2030 годы.

Принята Дорожная карта по развитию автомобильных пунктов пропуска через казахстанско-российскую государственную границу на период 2021-2025 годов.

Казахстанский оператор по продвижению экспорта АО «QazTrade» заключил меморандумы о сотрудничестве с АО «Российский экспортный центр» и маркетплейсом Ozon.

В рамках рабочей поездки А.Мамин обсудил актуальные вопросы взаимодействия двух стран в цифровой, финансово-банковской и железнодорожной сферах с председателем фонда «Сколково» Аркадием Дворковичем, председателем правления ПАО «Сбербанк» Германом Грефом, председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым.

На встрече с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым рассмотрены состояние и перспективы инвестиционного сотрудничества и реализации совместных проектов в обрабатывающей промышленности (фармацевтика, машиностроение, металлообработка, химическая промышленность и др.), а также расширения торговли в двустороннем формате и в рамках ЕАЭС.

Проекты сотрудничества в космической отрасли обсуждены на встрече с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным.

В поездке приняли участие председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам - Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, посол РК в РФ Ермек Кошербаев, министры торговли и интеграции Бакыт Султанов, энергетики - Магзум Мирзагалиев, экологии, геологии и природных ресурсов - Сериккали Брекешев, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности - Багдат Мусин, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев, акимы Актюбинской области Ондасын Уразалин, Западно-Казахстанской области - Гали Искалиев и др.