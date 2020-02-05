Аскар Мамин провел IV заседание Диалога по инвестсотрудничеству Казахстана с ЕС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел очередную встречу с главами дипломатических миссий государств-членов Европейского союза в рамках Диалоговой площадки по вопросам дальнейшего развития инвестиционного сотрудничества. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Премьер-Министр РК Аскар Мамин отметил, что Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяют большое внимание сотрудничеству со странами Европейского союза.

«ЕС выступает одним из ключевых инвесторов и крупнейшим торговым партнером Казахстана. За 9 месяцев 2019 года приток прямых иностранных инвестиций в экономику РК повысился на 15,8% до $8,7 млрд», — сказал А. Мамин.

Глава Правительства подчеркнул, что вступление в силу 1 марта т. г. Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК-ЕС (СРПС) ознаменует начало качественно нового этапа в казахстанско-европейских отношениях. Документ охватывает 29 сфер деятельности, включая торговлю, инвестиции, инновации и инфраструктурное развитие.

А. Мамин призвал послов Европейского союза к дальнейшему открытому и активному диалогу по содействию торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству Казахстана с ЕС.

В свою очередь, главы дипломатических миссий отметили положительную динамику работы по созданию комфортных условий для ведения бизнеса в Казахстане.

«Казахстан добивается устойчивого прогресса в рейтинге «Doing Business» и имеет огромный потенциал для дальнейшего улучшения инвестиционного климата и деловой среды. Большую роль в этом играет Диалог по инвестиционному сотрудничеству Казахстана с ЕС», — сказал глава представительства ЕС в РК Свен-Олов Карлссон.

Стороны обсудили подготовку к предстоящему в текущем году визиту Президента РК К. Токаева в Брюссель, разработанную казахстанской стороной дорожную карту по реализации СРПС, а также вопросы налоговой политики и антикоррупционного сопровождения инвесторов в РК.

Во встрече приняли участие послы Австрии, Бельгии, Германии, Франции, Нидерландов, Польши, Испании, Эстонии, Италии, Латвии, Литвы, Греции, Испании, Хорватии, Румынии, Словакии, Венгрии, Финляндии, Швеции, представители Португалии, Болгарии, Чехии, а также крупных европейских компаний.

На следующем заседании Диалога по инвестиционному сотрудничеству Казахстана с ЕС в апреле т. г. планируется обсудить конкретные шаги по реализации СРПС, вопросы перехода РК к «зеленой» экономике и подготовки к предстоящей в июне т. г. в Нур-Султан XII Министерской конференции ВТО.