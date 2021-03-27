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    14:53, 27 Март 2021 | GMT +6

    Аскар Мамин прокомментировал крупный взрыв в Петропавловске

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о ходе расследования взрыва в Петропавловске и пожаров на юге страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По фактам взрыва бытового газа в городе Петропавловск, а также пожаров в городе Жанатас Жамбылской области и городе Кызылорда Министерством внутренних дел возбуждены уголовные дела, назначены соответствующие экспертизы (пожарно-техническая, судебно-медицинская и взрыво-техническая экспертизы)», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, по пожару в городе Жанатас Жамбылской области согласно предварительному заключению Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области технической причиной пожара стало распространение открытого огня на горючие материалы (дерево, бумага, материя, пластик и т.д.), местом возникновения пожара является детская комната квартиры из-за возможной игры детей с огнём (спички, зажигалка и др.).

    «По завершению следственных действий (установлению причин пожаров) будет дана оценка действиям соответствующих лиц и определена их ответственность. Ход расследования уголовных дел о пожарах находится на особом контроле Министерства внутренних дел», - заключил А. Мамин.

    Напомним, 21 февраля в Петропавловске произошел взрыв газа в кафе, расположенном на первом этаже жилого дома.

    Три человека погибли. Тела двух человек были найдены на месте происшествия и еще одна девушка скончалась в реанимации.

    Из дома эвакуировали 120 человек. Прокуратура области сообщила о возбуждении уголовного дела.


    Теги:
    Правительство Северо-Казахстанская область Правительство РК Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Главная Происшествия Премьер-министр РК
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