Аскар Мамин прокомментировал крупный взрыв в Петропавловске

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о ходе расследования взрыва в Петропавловске и пожаров на юге страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По фактам взрыва бытового газа в городе Петропавловск, а также пожаров в городе Жанатас Жамбылской области и городе Кызылорда Министерством внутренних дел возбуждены уголовные дела, назначены соответствующие экспертизы (пожарно-техническая, судебно-медицинская и взрыво-техническая экспертизы)», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, по пожару в городе Жанатас Жамбылской области согласно предварительному заключению Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области технической причиной пожара стало распространение открытого огня на горючие материалы (дерево, бумага, материя, пластик и т.д.), местом возникновения пожара является детская комната квартиры из-за возможной игры детей с огнём (спички, зажигалка и др.).

«По завершению следственных действий (установлению причин пожаров) будет дана оценка действиям соответствующих лиц и определена их ответственность. Ход расследования уголовных дел о пожарах находится на особом контроле Министерства внутренних дел», - заключил А. Мамин.

Напомним, 21 февраля в Петропавловске произошел взрыв газа в кафе, расположенном на первом этаже жилого дома.

Три человека погибли. Тела двух человек были найдены на месте происшествия и еще одна девушка скончалась в реанимации.

Из дома эвакуировали 120 человек. Прокуратура области сообщила о возбуждении уголовного дела.