Аскар Мамин проинспектировал работу по обеспечению режима карантина в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 19 марта председатель Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК – Премьер-Министр РК Аскар Мамин проинспектировал работу по обеспечению режима карантина в городе Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Во время посещения блокпоста №2 на въезде в г. Нур-Султан по автодороге Нур-Султан – Петропавловск главе Правительства доложили о постовой службе сотрудников внутренних дел, санитарно-эпидемиологического контроля и военнослужащих Вооруженных сил в условиях закрытия столицы на карантин.

А. Мамин ознакомился с ходом работ по переоборудованию объектов городской инфраструктуры для обеспечения стационарного карантина на случай необходимости.

Глава Правительства поручил обеспечить слаженную работу акимата столицы, сотрудников полиции, здравоохранения и военнослужащих Вооруженных сил в условиях режима карантина.

В инспекционной поездке приняли участие аким г. Нур-Султан А. Кульгинов, министры здравоохранения Е. Биртанов, внутренних дел Е. Тургумбаев и обороны Н. Ермекбаев.

Отметим, вчера один из блокпостов в районе Жибек Жолы в Нур-Султане посетил Президент РК Касым-Жомарт Токаев .

Напомним, 15 марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан». Чрезвычайное положение введено на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.

Режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.