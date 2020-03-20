+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 5 °С
USD 448.50 EUR 485.28
RUB 5.61 CNY 63.19
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Аскар Мамин проинспектировал работу по обеспечению режима карантина в Нур-Султане

20 Марта 2020 10:00
Поделиться:
Аскар Мамин проинспектировал работу по обеспечению режима карантина в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 19 марта председатель Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК – Премьер-Министр РК Аскар Мамин проинспектировал работу по обеспечению режима карантина в городе Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Новости по теме
Женщин, распространявших ложную информацию о заболевшей коронавирусом семье, задержали в Туркестане
Горячую линию для разъяснений условий режима ЧП запустили акмолинские полицейские Даурен Абаев объявил о запуске сайта о коронавирусе В Китае зафиксировано 39 ввозных случаев заражения коронавирусом

Во время посещения блокпоста №2 на въезде в г. Нур-Султан по автодороге Нур-Султан – Петропавловск главе Правительства доложили о постовой службе сотрудников внутренних дел, санитарно-эпидемиологического контроля и военнослужащих Вооруженных сил в условиях закрытия столицы на карантин.

А. Мамин ознакомился с ходом работ по переоборудованию объектов городской инфраструктуры для обеспечения стационарного карантина на случай необходимости.


Глава Правительства поручил обеспечить слаженную работу акимата столицы, сотрудников полиции, здравоохранения и военнослужащих Вооруженных сил в условиях режима карантина.


В инспекционной поездке приняли участие аким г. Нур-Султан А. Кульгинов, министры здравоохранения Е. Биртанов, внутренних дел Е. Тургумбаев и обороны Н. Ермекбаев.

Отметим, вчера один из блокпостов в районе Жибек Жолы в Нур-Султане посетил Президент РК Касым-Жомарт Токаев .

Напомним, 15 марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан». Чрезвычайное положение введено на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.

Режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Правительство РК, Премьер-министр РК, Безопасность, Коронавирус в РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив