Аскар Мамин проинспектировал инфраструктурное развитие Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках поездки в Алматы проинспектировал развитие селезащитной, энергетической, социальной, жилищной и туристической инфраструктуры мегаполиса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Глава Правительства ознакомился с ходом строительства селезадерживающих плотин «Аюсай» и «Аксай», водозаборного сооружения «Каргалы», а также состоянием моренных озер в бассейнах рек Аксай, Улкен и Киши Алматы.

Строительство селезадерживающих плотин «Аюсай» и «Аксай» обеспечит инженерную защиту от селевых потоков часть национального природного парка Иле-Алатау, объекты каскада Алматинских ГЭС, автодорогу г. Алматы – санаторий «Алма Арасан», Наурызбайский район г. Алматы.

А. Мамин поручил завершить строительство плотин в установленные сроки – «Аюсай» в октябре 2022 года, «Аксай» – в 2023 году.

Во время посещения Алматинской ТЭЦ-2 председатель правления АО «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев доложил Премьер-Министру о ходе реализации проектов по модернизации указанной крупнейшей тепловой электростанции мегаполиса, а также других объектов Алматинского энергокомплекса.

Реализация указанных проектов позволит минимизировать воздействие на окружающую среду путем снижения выбросов вредных веществ в атмосферу с 50,4 тыс. до 6,7 тыс. тонн в год, а также увеличить суммарную мощность станций на 472 МВт до 1300 МВт.

В индустриальной зоне г. Алматы Премьер-Министр посетил ТОО «Мясоперерабатывающий завод Бижан». Предприятие с полным циклом производства колбасных изделий выпускает 5,5 тонн продукции в сутки.

Глава Правительства также ознакомился с деятельностью завода по производству энергоэффективных архитектурных фасадов ТОО «КСМ ТехноВИД». Мощность предприятия составляет 475 тыс.кв.м энергосберегающих ПВХ и алюминиевых профильных конструкций в год. Современное автоматизированное оборудование для завода приобретено в рамках лизингового финансирования через АО «Фонд развития промышленности».

В ходе посещения горнолыжного курорта «Шымбулак», визит-центров «Аюсай» и «Горельник» Премьер-Министру доложили о мерах по развитию туризма в г. Алматы и обеспечению безопасности туристов в горах.

За 7 месяцев т.г. инвестиции в сферу туризма мегаполиса составили 56,8 млрд тенге, что в 2,4 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Реализуются проекты по развитию туристической инфраструктуры города — строительство отелей, глэмпинговых и кемпинг зон, визит-центров в горах, благоустройство горных троп и др.

Глава Правительства ознакомился с проектом реконструкции киностудии АО «Казахфильм» им. Ш.Айманова, а также ходом строительства Национального научного центра инфекционных болезней Министерства здравоохранения РК в г. Алматы со стационаром на 350 коек, многоквартирных жилых домов в микрорайоне «Жас-Канат» общей площадью 233 тыс. кв.м.

В поездке приняли участие аким г. Алматы Бакытжан Сагинтаев, министры по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, индустрии и инфраструктурного развития — Бейбут Атамкулов, энергетики — Магзум Мирзагалиев, экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, здравоохранения — Алексей Цой, вице-министр культуры и спорта Габидулла Абдрахимов и др.