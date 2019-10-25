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Аскар Мамин принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Москве

25 Октября 2019 17:36
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Аскар Мамин принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В Москве на площадке инновационноно центра «Сколково» прошло очередное заседание Совета глав правительств (СГП) Содружества Независимых Государств, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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В мероприятии приняли участие главы и представители правительств стран СНГ. Казахстанскую сторону возглавил Премьер-Министр РК Аскар Мамин.

В узком составе главы правительств обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в формате СНГ.

На заседании в широком формате основное внимание было уделено рассмотрению Концепции сотрудничества государств-участников Содружества в области цифрового развития общества и Плана первоочередных мероприятий по ее реализации, а также Стратегии обеспечения информационной безопасности государств-участников СНГ.

Кроме того, что в ходе заседания СГП были подписаны документы, регламентирующие сотрудничество стран Содружества в сфере стандартизации, ветеринарии, антимонопольного регулирования, развития радионавигации, рекультивации территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств, проведение Игр стран СНГ, а также сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Отдельный блок документов был посвящен вопросам финансового обеспечения деятельности органов Содружества Независимых Государств.

Также сегодня во второй половине дня пройдет заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) с участием глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграна Саркисяна.

Кроме того, в рамках запланированных мероприятий состоится двусторонняя встреча Премьер-Министра РК А.Мамина с Председателем Правительства РФ Д.Медведевым.

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Ключевые слова: СНГ, Правительство РК, Премьер-министр РК, ЕАЭС,
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Нарымбек Исмагулов

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