Аскар Мамин принял участие в уборке мусора на Кояндинском водохранилище

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 1200 человек откликнулись на призыв министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзума Мирзагалиева по очистке прибрежных районов близ города Нур-Султан, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Поддержал экологическую акцию #Birge #TazaQazaqstan и глава Правительства страны Аскар Мамин. Премьер-Министр приехал на побережье Кояндинского водохранилища и лично убирал мусор. По его словам, эта акция должна быть традиционной. Он призвал акимов регионов продолжить начинание министра экологии.

«Я уверен, что эта акция получит широкое распространение по всему Казахстану и сегодня я приглашаю к развитию этого проекта в регионах Казахстана. Я уверен, что акция будет общенародной и мы будем иметь благоприятную экологическую обстановку», - сказал Аскар Мамин.

В свою очередь, Магзум Мирзагалиев напомнил о том, что сохранение чистой окружающей среды - обязанность каждого.

«Я благодарю каждого, кто откликнулся на мой призыв, несмотря на жаркую погоду», - добавил он.

Помимо Аскара Мамина привести в порядок одно из любимых мест отдыха столичных жителей выразили желание и другие члены правительства, общественные деятели, экологи, волонтеры. Среди них вице-премьер Женис Касымбек, министр национальной экономики Руслан Даленов, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр, министр юстиции Марат Бекетаев, аким города Алтай Кульгинов и другие.









Стоит отметить, что несмотря на частые таблички с призывом не бросать мусор, побережье водохранилища буквально был завален твердо-бытовыми и пищевыми отходами. Участники акции собрали более 10 тонн мусора на прибрежной территории протяженностью 26 километров.









На месте были установлены специальные баки для раздельного сбора мусора, машины для доставки собранного на перерабатывающий комплекс. Всем участкам акции были розданы перчатки, необходимый инвентарь для работы. Также был организован конкурс для самых активных с вручением сертификатов и символических призов.









Напомним, ранее глава Минэкологии объявил о старте акции в Казахстане по очистке территорий у водоемов страны. Он призвал всех министров и неравнодушных граждан поддержать его.













































- Посетил несколько мест у водоемов недалеко от столицы.Состояние территорий удручающее, повсюду мусор, отходы жизнедеятельности людей и тд.Стихийные свалки стали привычным явлением на природе. Решить проблему только административным ресурсом невозможно, нужна консолидация общества, - написал министр на своей странице в Твиттер.